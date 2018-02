Den 31-årige mand, som i et nævningeting ved Retten i Sønderborg er tiltalt for dødsvold mod den et-årige dreng Noah, var ofte irriteret på drengen. For drengen fyldte meget i hjemmet i Sommersted ved Haderslev.

»Det var ikke altid, han var sur. Men det skete tit. Han hang rigtig meget ved sin mor. Det var en mors dreng. Det var det,« fastslog den 31-årige, da han i vidneskranken tirsdag eftermiddag blev spurgt ind til, hvordan hans forhold var til Noah.

Den 31-årige mand var på tidspunktet for drengens tragiske død 6. februar 2017 kæreste og samboende med hans mor.

Han er selv far til tre mindreårige børn, som på det tidspunkt mest var hos deres mor. Det er fremgået af dagens sagsfremstilling, at det ofte gik den tiltalte på, at drengen fik så meget opmærksomhed fra sin mor, mens han selv kunne føle sig overset ind imellem.

»Vi havde det rigtig godt sammen i begyndelsen, men hun kom mere og mere til at ligne mine børns mor: På den måde at hver eneste gang der skete et eller andet, så var det altid mig, der skulle have skylden,« sagde han i vidneskranken.

Den 31-årige sønderjyde nægter sig skyldig i at have forvoldt Noahs voldsomme død. En død, som drengens mor i første omgang troede skyldtes en ondartet lungeinfektion. Men da drengen blev obduceret, stod det klart, at der var tale om en forbrydelse.

Obduktionsrapporten afslører, at Noah blev voldsomt lemlæstet, inden han åndede ud og lægerne på Rigshospitalet måtte opgive at redde hans liv. Den blot 10,5 kg tunge dreng havde mindst 10 ribbensbrud, adskillige læsioner i brystet og bughulen, sønderrevet lever og milt, blødninger i begge lunger og nyrer samt en række andre indre blødninger i kroppen og i hovedet.

Det var drengens mor, som fandt sin søn liggende livløs i tremmesengen i hjemmet i Storegade i Sommersted. Forinden var der gået halvanden time, hvor den 31-årige og en bekendt var alene med Noah i huset.

Ud over dødsvold er den tiltalte anklaget for et andet tilfælde af vold begået mod sin egen søn, som også er en mindreårig dreng. Han var på gerningstidspunktet tre år.

Derudover er han tiltalt for to andre tilfælde af vold begået mod Noah i henholdsvis september og december 2016. Altså i månederne lige op til, at det gik helt galt, og drengen på mest tragiske vis mistede livet.

Ved de to tilfælde af vold mod Noah inden dødsvolden blev der blandt andet konstateret læsioner på drengens kønsorganer.

Den tiltalte er yderligere anklaget for at have forsøgt at videresælge amfetamin tidligere samme år. Det er det eneste punkt i anklageskriftet, han erkender.

Afhøringen af den tiltalte blev ikke færdig i dagens retsmøde. Den fortsætter derfor torsdag. Samme dag skal også Noahs mor, den tiltaltes nu tidligere kæreste, i vidneskranken.