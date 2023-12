Ved højlys dag i april blev en 26-årig mand udsat for et alvorligt knivstikkeri.

Et overfald, der var tæt på at koste ham livet.

Det mener i hvert fald politiet, der nu har tiltalt en 22-årig mand for drabsforsøg. En mand, der var efterlyst i flere måneder, inden Københavns Politi sidst i juli fangede ham.

Det vides ikke, hvordan han forholder sig til tiltalen, da advokat Rune Wiborg ikke ønsker at kommentere sagen forud for retssagen. Men den 22-årige mand har tidligere nægtet sig skyldig i sagen.

Den 22-årige har tidligere været en del af gadebanden NNV, men blev sammen med flere andre fra gadebanden optaget i Hells Angels. Foto: Foto: Politi.dk Vis mere Den 22-årige har tidligere været en del af gadebanden NNV, men blev sammen med flere andre fra gadebanden optaget i Hells Angels. Foto: Foto: Politi.dk

Den tiltalte er ifølge B.T.s oplysninger en del af rockerklubben Hells Angels. Tidligere var han en del af gadebanden NNV.

Ifølge sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, gik HA'eren ind i elektronikforretningen Techno City på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter lidt over middag 2. april.

Her stod det mandlige offer sammen med en kvinde og kiggede på Iphones, da den 22-årige mand pludselig kom ind med en lang kniv i hånden.

Han havde en stor bøllehat og lang sort frakke på.

Overvågningsvideoer

Uden nogen form for advarsel trak han en kniv frem fra sin jakke og satte i løb mod den intetanende 26-årige.

Det viser en overvågningsvideo, som B.T. har set i forbindelse med sagen.

Kniven blev slynget gennem luften. Den ramte den 26-årige, der straks parerede flere stikforsøg.

Herefter hoppede offeret om bag disken i butikken og forsøgte at komme væk gennem en dør, men den var låst.

Under overfaldet trak kvinden og en butiksansat sig skræmte væk fra det voldsomme overfald.

Bag kassen fortsatte knivstikkeriet. Under tumulten væltede den 26-årige mand omkuld, samtidig med han desperat forsøgte at kæmpe for sit liv.

Det lykkedes. For få sekunder efter løb den 22-årige mand ud af butikken. Tilbage lå den 26-årige med svære skader – politiet mener, at han blev stukket ni gange med den lange kniv.

På flugt

Tilbage i juli blev HA'eren anholdt af Københavns Politi, efter han havde været på flugt siden april.

Dengang valgte politiet at efterlyse ham med navn og billede. Alligevel lykkedes det ham at undgå ordensmagten i flere måneder.

Samme dag som overfaldet fandt sted var politiet på sporet af den 22-årige. Her blev hans bopæl ransaget og hans mor afhørt. Hun beskrev hvilket tøj, som hendes søn havde haft på, da han forlod familiens lejlighed – politiet mener, at det er identisk med det fra overvågningsvideoen.

Københavns Politi har tidligere fortalt, at overfaldet skulle være et opgør i det københavnske bandemiljø.

Ifølge B.T.s oplysninger er offeret en del af det københavnske bandemiljø, men han har ikke tilknytning til nogen bestemt bande.

Drabsforsøget er blot et ud af i alt syv punkter, den 22-årige er tiltalt for.

Foruden drabsforsøget er han også i flere tilfælde tiltalt for overtrædelse af våbenloven, da han blandt andet blev taget med CS-gasspray i Hells Angels klubhus på Svanevej i Nordvest.

Retssagen starter i den kommende uge ved Retten på Frederiksberg.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.