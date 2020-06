23-årig tiltalt siger, at han var ved Skat kort før bombe. Hans 24-årige tiltalte ven afviser, at han var med.

To svenske venner, der er tiltalt for en bombe ved Skattestyrelsen, kommer tirsdag med modstridende forklaringer i retten.

Den 23-årige tiltalte fortæller, at de begge kørte til Østerbro, hvor styrelsen ligger. Her ventede han i bilen nær skattestyrelsen, mens vennen var væk i tre-fire minutter for at besøge en ven, som dog ikke var hjemme.

Men han ved ikke, om vennen placerede en bombe, og han nægter sig skyldig i at have noget med det at gøre.

Samtidig kommer en helt anden forklaring fra den 24-årige. Han afviser at have været med i bilen ved Skattestyrelsen.

Han fortæller ligesom vennen, at de kørte fra Sverige til København, men den 24-årige fortæller, at han blev sat af ved Christiania og altså ikke kørte med videre.

- Jeg har jo forklaret, at jeg gik ind på Christiania. Han kørte jo videre, siger han i retten.

Det var 6. august sidste år cirka klokken 22.14, at en bombe eksploderede foran Skattestyrelsen på Østerbro i København.

Cirka en uge efter blev den 23-årige anholdt ved en aktion i Sverige, mens den 24-årige først blev anholdt i Københavns Lufthavn på vej hjem fra Libanon efter en international efterlysning.

Mandag er sagen begyndt ved Københavns Byret, og begge svenskere nægter sig skyldige.

Den 24-årige fortæller, at det var spontant, at de besluttede at køre til Christiania, og at det i øvrigt var den 23-åriges forslag. Den 23-årige har forklaret, at det var omvendt.

I nærheden af Christiania blev den 24-årige sat af, og han ved ikke, hvad vennen skulle, lyder forklaringen.

- Han sagde, at han skulle videre, siger den 24-årige.

På Christiania købte den 24-årige hash og falafel, fortæller han. Desuden mødtes han med en pige, som han havde kontakt med på Snapchat. I retten mandag fortæller han hendes fornavn, hvilket han ikke tidligere har sagt.

Den 23-åriges forsvarer, Kåre Traberg Smidt, undrer sig dog over, hvorfor den 24-årige ikke har været interesseret i at finde pigen, når han nu er anklaget for at have placeret en bombe den aften.

- Nu har jeg jo ikke været i en bil med en bombe, svarer den 24-årige og fortæller videre, at han ikke ville blande pigen ind i det.

/ritzau/