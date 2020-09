Basketprofils spillertrøje blev ifølge tiltalt indkøbt for at pleje forhold til Forsvarets Ejendomsstyrelse.

En tidligere ansat i virksomheden Kemp & Lauritzen erkender, at han gik for langt for at sikre et godt forhold til storkunden Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Han godkendte blandt andet regninger for arbejde, der skulle have været udført for Flyvestation Karup, men som i virkeligheden dækkede over renovering af en bolig tilhørende en ansat i Forsvaret.

- Jeg ved godt, jeg har lavet noget lort. Det står jeg ved. Men jeg synes også, at andre skal stå ved, at de har haft fingrene i kagedåsen, lyder det bramfrit fra den bestikkelsesanklagede mand.

Gennem fem timer bliver han onsdag i Retten i Viborg udspurgt om sin rolle i en opsigtsvækkende sag om bestikkelse af to ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Anklagemyndigheden mener, at en forsvarsmedarbejder fik ombygget og renoveret sit hus for 1,7 millioner kroner, som blev betalt af Kemp & Lauritzen og siden viderefaktureret helt eller delvist til Forsvaret.

Men det var ikke alene håndværkstimer, som Kemp & Lauritzen ifølge den tiltalte lagde hos forsvarsmedarbejderen.

Han forklarer, at han også havde ham med til fodbold- og basketballkampe for at pleje kundeforholdet.

Og på en auktion blev der indkøbt en spillertrøje tilhørende basketprofilen Chris Christoffersen.

Trøjen, der blev købt for 29.375 kroner, blev ifølge den tiltalte betalt af Kemp & Lauritzen.

Men den bestikkelsesanklagede mand hævder, at han blot handlede efter instruks fra sin overordnede.

- Det virker, som om alle har travlt med pege fingre ad mig. Men jeg kan ikke køre den her mølle rundt alene. Nogen har godkendt det i begge ender, siger han.

Men ringede alarmklokkerne da slet ikke hos dig selv, bliver han spurgt i retten.

- Jo, på et tidspunkt gjorde de. Men hvem skulle jeg gå til? Det var min chef, der bad mig gøre det.

- Men jeg kan godt se i bagklogskabens lys, at jeg skulle være gået til politiet.

Manden blev bortvist og politianmeldt i november 2016 af sin nu tidligere arbejdsgiver.

Først i december 2019 fik offentligheden kendskab til sagen, da politiet offentliggjorde, at fem personer var tiltalt for bestikkelse.

Kort forinden havde Statsrevisorerne offentliggjort kritik af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for lemfældig kontrol med indkøb af varer og tjenesteydelser.

Styrelsens direktør blev fritaget for tjeneste, og et rejsehold blev sendt til ejendomsstyrelsens hovedkontor i Hjørring for at rede trådene ud.

Der ventes dom i sagen til november.

