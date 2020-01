Retten i Glostrup har fredag taget hul på en sag, hvor et forældrepar er tiltalt for at have dræbt deres barn.

En halvanden måned gammel pige, der ifølge anklagemyndigheden blev dræbt af sine forældre, skulle slet ikke være blevet født.

Og det var der én grund til. Faren mente, hun havde det forkerte køn.

Det fortæller den tiltalte mor fredag i Retten i Glostrup.

- Han ville ikke have barnet, fordi han i forvejen har to andre piger.

Det tiltalte par stammer fra Irak, og de tog tilbage til landet for at få en abort, forklarer hun.

Her lå det dog endnu ikke fast, hvilket køn barnet havde. Men kvinden sagde til sin mand, at hvis han havde det sådan, ville hun slet ikke have barnet.

I Irak får hun dog at vide, at der er risiko for, at hun aldrig ville kunne blive gravid igen. Derfor går manden med til, at de skal beholde barnet.

- Hvis det var en pige, ville han ikke have hende, blev han ved med at sige.

- Selv hvis det blev en pige, havde jeg ikke regnet med, at han ville være afvisende i sådan en grad, fortæller den 24-årige kvinde.

- Jeg overvejede på et tidspunkt selvmord. Han pressede mig og sagde "Barnet skal dø. Barnet skal dø".

Senere tog hun så til Irak igen. Denne gang alene. Med tilbage til Danmark medbragte hun lægemidlet misoprostol, som blandt andet bruges mod mavesår.

Anklager Morten Frederiksen dokumenterede i sin forelæggelse af sagen en chatkorrespondance mellem parret, da kvinden var i Irak. Det handlede om, at hun skulle besøge en apoteker.

- Han skal give mig noget, der kan dræbe barnet, skrev hun.

Mandens svar:

- Hahahahaha.

Kvinden spiste alle pillerne og blev 28. februar 2019 indlagt på Herlev Hospital. Fosteret rørte ikke på sig, men der var en puls.

Parret fik at vide, at de skulle blive på hospitalet. Men alligevel valgte de at tage hjem. Kvinden forklarede, at hun var sulten, fortæller hun.

Anklager Morten Frederiksen vil vide, hvorfor de ikke bare fandt noget mad i kantinen.

- M (Manden, red.) sagde ikke noget om den mulighed, forklarer kvinden.

Det endte med, at pigen blev født 4. marts 2019 og døde 25. april. Inden da fik hun i alt 31 brud på ribbenene og et kraniebrud, der medførte sammenklapning af lungerne, iltmangel samt svære hjerneskader.

Ifølge anklagemyndigheden var det forældrene, der i forening påførte pigen skaderne.

Afhøringen af kvinden fortsætter fredag eftermiddag. Efter planen skal manden afhøres på mandag.

Begge nægter sig skyldige.

