»Hvis I rører mig, slår jeg tænderne ud på jer,« skulle han have sagt til en lokomotivfører i et S-tog en martsnat sidste år. Og så fulgt op med ordene:

»Jeg smadrer jer fandeme.«

Og så skulle han efterfølgende have henvendt sig til en anden lokomotivfører og sagt til denne, at personen aldrig kom til at se sin familie igen.

Det er i hvert fald, hvad en 36-årig mand er tiltalt for at have gjort mellem klokken 2 og 2.15 natten til 15. marts 2021. I næste uge – 9. februar – indtager han anklagebænken i Københavns Byret.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, lyder det, at manden efterfølgende ude på perronen ved spor 9 henvendte sig til en tredje lokomotivfører.

At han her truede lokomotivføreren med, at han ville slå hans tænder ud. Herefter skulle han ifølge politiet have taget fat i kraven på en togrevisors jakke og udtalt, at han havde corona.

Fire DSB-ansatte er således omtalt som ofre i en sag om vold og trusler om vold mod personer, der blot forsøger at udføre deres arbejde i det offentlige.

Bliver den 36-årige kendt skyldig kan han blive straffet med bøde og op til otte års fængsel.