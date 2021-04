Tre mænd fra Ringsted har ifølge anklagemyndigheden været betydningsfulde hjælpere for at skaffe penge til terrorvirksomhed i Iran.

Det fremgår af anklageskriftet mod de tre eksiliranere, som B.T. har fået aktindsigt i.

De tre mænd er tiltalt for sammen med en saudiarabisk efterretningstjeneste at have finansieret og fremmet terror i Iran.

Blandt andet er de tiltalt for i perioden mellem 2012 og 2020 at have tilvejebragt »ikke under 30 millioner kroner« til separatistbevægelsen Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz (ASMLA) og dens enhed Martyr Muhyiddin al-Nasser-brigaden.

De mange penge blev ifølge anklageskriftet blandt andet indsat på konti i De Forenede Arabiske Emirater og Østrig samt tilvejebragt i kontanter.

Ifølge anklageskriftet har de tre mænd fra adresser i Ringsted-området på Sjælland blandt andet kommunikeret med deres kontakter i den saudiarabiske efterretningstjeneste via forskellige chattjenester.

Eksempelvis blev chatten WhatsApp ifølge tiltalen brugt 30. december 2017 af to af de tiltalte, da de bad en saudiarabisk embedsmand om hjælp til terrorfinansiering ved at anmode om »ikke under fem millioner euro, blandt andet til aserbajdsjanske, kurdiske og baluchiske organisationers terrorrelaterede aktiviteter i og uden for Iran«.

De tre mænd er både tiltalt for at have finansieret og fremmet terror i Iran, samt for at have bistået en fremmed efterretningstjeneste – nemlig en saudiarabisk – fra dansk grund.

PET frygtede 28. september 2018, at en iransk efterretningstjeneste var ved at udføre et attentat på en eksiliraner fra gruppen ASMLA i Ringsted. Derfor blev trafikken flere steder på Sjælland stoppet.

De tre eksiliranere kom i PETs søgelys efter den storstilede politiaktion, der i september 2018 lukkede store dele af Sjælland ned.

Det skyldtes dengang frygt for, at en stjålen sort Volvo på svenske nummerplader kunne være en udenlandsk dødspatrulje, der ville have ram på eksiliranerne i Ringsted fra ASMLA.

Kort inden havde der i den iranske by Ahvaz været et stort og blodigt terrorangreb på en militærparade, som de tre eksiliranere nu også er tiltalt for offentligt at have billiget fra deres opholdssted i Ringsted.

Som en udløber af efterforskningen omkring det mulige attentatforsøg mod de tre eksiliranere blev en norsk-iraner sidste år idømt syv års fængsel for at medvirke til en iransk efterretningstjenestes attentatplan mod en iransk flygtning i Danmark. Flygtningen er en af de tre nu tiltalte.

De tre eksiliranere, der er beskyttet af navneforbud, er mellem 39 og 50 år og har siddet varetægtsfængslet i over et år – siden februar 2020.

Alle tre mænd menes at være ledende medlemmer af ASMLA. Bevægelsen kæmper for løsrivelse af et område i det sydvestlige Iran. Gruppen anses af det iranske styre for at være en terrorbevægelse.

De tre eksiliranere fra gruppen med base i Ringsted risikerer op til 12 års fængsel, hvis de dømmes i sagen.

Derudover har anklagemyndigheden taget forbehold for at nedlægge påstand om udvisning for bestandig for to af de tiltalte og om frakendelse af dansk indfødsret og udvisning for bestandig af den tredje tiltalte.

De tiltalte har nægtet sig skyldige i de hidtidige retsmøder, men deres nærmere forklaringer kendes ikke, da retsmøderne har været holdt for lukkede døre.