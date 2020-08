»Hun skal have revet livmoderen ud.«

En 38-årig kvinde har angiveligt modtaget tusindvis af trusler og dødstrusler, efter hun medvirkede i en tv-dokumentar.

Det kom frem mandag, da Retten i Roskilde tog hul på den spektakulære sag mod den 38-årige kvinde.

Her er kvinden tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed ved i tre tilfælde at have snydt tre barnløse par og påstået, at hun ville være deres rugemor.

Hun nægter sig skyldig og ønskede ikke at afgive forklaring mandag.

Ifølge anklageskriftet skulle kvinden have modtaget henholdsvis 61.000, 172.000 og 226.000 kroner fra de tre par til påståede udgifter i forbindelse med fertilitetsbehandlingen, selv om udgifterne i realiteten var lavere.

Hertil skulle kvinden ifølge politiet have »savnet« viljen til at agere rugemor for de tre par.

Retsmødet mandag kunne imidlertid ikke begynde, før retten havde taget stilling til en begæring om både navneforbud og lukkede døre fra forsvarerens side.

Sådan er reglerne for rugemoderskab Det er lovligt at være rugemor og altså bære et barn for andre. Men kun hvis det sker af altruistiske (uegennyttige, red.) grunde. Man må ikke annoncere, og der må heller ikke være penge mellem parterne.

Det er heller ikke lovligt for en sundhedsperson at hjælpe en rugemor med at blive gravid.

Kvinden i sagen aftalte ifølge TV 2 med flere par, at hun var altruistisk rugemor. Ifølge parrenes advokat dækkede parrene kvindens rejseomkostninger og behandling, hvilket ikke er i strid med loven.

Det er også lovligt at rejse til udlandet for at benytte en rugemor i et andet land, som tillader dette, eller for at få hjælp til assisteret reproduktion med en dansk rugemor i et andet land, hvor sundhedspersoner udfører den opgave.

Det betyder, at barnløse danskere rejser til eksempelvis Grækenland, Indien, Rusland, Thailand, Ukraine og USA for at betale for at få opfyldt deres ønske om at få børn. Kilder: TV 2, Kristelig Dagblad og Ritzau

Ifølge kvindens forsvarer, Rasmus Sølberg, har kvinden modtaget mere end tusinde trusler, herunder en hel del dødstrusler.

»På Facebook har nogen skrevet, at min klient skal have revet livmoderen ud. Det er nogle ret voldelige trusler, og der har tidligere også været dødstrusler,« argumenterede han i forbindelse med spørgsmålet om navneforbud og oplyste samtidig, at sagerne er meldt til politiet.

Retten mente imidlertid ikke, at der skulle nedlægges navneforbud, ligesom retten heller ikke mente, at dørene skulle lukkes, og efterkom således både pressens og anklager Anja Liins protester.

Afgørelsen, der vedrører navneforbuddet, har forsvarer Rasmus Sølberg kæret til landsretten.

Central rolle i dokumentar

Kvinden har tidligere været omdrejningspunktet i TV 2-dokumentaren 'Den falske rugemor', hvor hun ifølge dokumentaren agerede rugemor for flere barnløse par samtidigt og fik fertilitetsbehandling i Cypern.

Hun fortalte dog parrene, at behandlingen ikke virkede.

Med to dages mellemrum fik kvinden ifølge TV 2 lagt befrugtede æg op i sin livmoder, og behandlingen blev betalt af to par, som hver især var uvidende om, at kvinden også agerede rugemor for andre.

Den 38-årige kvinde endte med at blive gravid af behandlingerne i Cypern og fik tvillinger, som hun endte med at beholde i hemmelighed for de par, som hun ifølge dokumentaren ville hjælpe.

Siden har en dna-prøve vist, at manden fra det ene par er tvillingernes biologiske far.

Tvillingerne er i dag fjernet fra 'rugemoren', og de bor nu hos en plejefamilie.

Kvinden er desuden tiltalt for dokumentfalsk, ulovlig omgang med hittegods og for at have fået sit forsikringsselskab til at udbetale knap 58.000 kroner i forbindelse med en ferie i Cypern. Begrundelsen var, at sønnen var syg.

Kvinden oplyste ifølge politiet ikke, at rejsens formål var at få fertilitetsbehandling, hvorfor rejsen ikke var omfattet af forsikringen.

Domsmandssagen mod den 38-årige kvinde fortsætter onsdag. Der er i alt afsat fire dage til sagen