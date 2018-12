En gruppe venner ville hygge sig med Playstation og stoffer, men en af dem endte ud på natten med at dø.

Det skulle være en hyggelig aften med madlavning og Playstation, da en gruppe unge den 26. oktober i år samledes hjemme hos en 18-årig mand i Dianalund på Sydvestsjælland.

Til at hjælpe stemningen på vej havde gruppen skaffet rigeligt med stoffer, og på et tidspunkt blandede den 18-årige vært stoffet MDMA i en sodavand.

Særligt den 16-årige Marcus Christensen drak af flasken, og ud på aftenen fik han det dårligt. Han blev bleg, stiv og begyndte at ryste. Og klokken 01.46 trak han vejret for sidste gang.

Ved Retten i Næstved er den 18-årige mand, der tilberedte drikken, tiltalt for uagtsomt manddrab. Han anklages også for af grov kådhed - altså med forsæt - at have bragt Marcus Christensens liv i fare.

I retten erkender den 18-årige at have opløst knap et gram af det farlige stof i en Faxe Kondi-flaske. Alligevel nægter han sig skyldig.

Det sker blandt andet med henvisning til, at han efter eget udsagn tydeligt advarede Marcus Christensen.

- Jeg siger til ham, at han skal passe på. "Der er altså et gram i - det er farligt!" Jeg sagde, at han skulle tage små tåre, siger den tiltalte og forklarer, at den nu afdøde var meget ivrig efter at få mere at drikke.

- Han sidder lidt spændt og venter på virkningen. Så spørger han, om han må tage et par tåre mere. Han siger hvert femte minut "må jeg ikke få noget mere, må jeg ikke få noget mere?", lyder forklaringen.

Der gik dog ikke længe, før den 16-årige blev dårlig. Derfor tog en af kammeraterne ham med ned på tanken for at få noget luft. Da de to vendte tilbage, kunne Marcus Christensen ikke længere gå.

- Vi stikker to fingre i munden på ham for at få ham til at kaste op. Det fungerer ikke, så vi ringer til en ambulance, siger den tiltalte.

I retten bekræfter en anden kammerat, at den 18-årige tydeligt advarede om flaskens stærke indhold.

- Jeg ved med 100 procents sikkerhed, at mig og Marcus sad i sofaen, mens advarslen blev givet, siger vidnet.

Specialanklager Skipper Falsted er dog ikke overbevist. Han hæfter sig ved, at ingen andre af de tilstedeværende mener at have hørt advarslen.

Han fremhæver også, at Marcus Christensen angiveligt kun havde prøvet MDMA en enkelt gang tidligere. Omvendt er den tiltalte en erfaren bruger.

- Det er ikke nogen let sag. Men jeg opfordrer retten til at vise, at overdragelse af stoffer kan have meget store konsekvenser. For Marcus og hans familie har det fået de størst tænkelige konsekvenser, siger specialanklageren.

Han anbefaler retten at straffe den 18-årige med fængsel i mindst et år.

Retten i Næstved ventes onsdag eftermiddag at afsige dom i sagen.

/ritzau/