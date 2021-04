»Han bad mig om at skubbe lidt sand.«

Sådan lød det lavmælt i Retten i Hjørring onsdag fra en 39-årig nordjysk entreprenør, som er den ene af to tiltalte i den famøse sag om bortgravningen af to totalfredede klitter på Skagen Sønderstrand.

Den 39-årige mand er ham, som sad bag rattet og førte en 18 tons gummiged gennem cirka en time natten til 26. oktober 2019 og udjævnede klitterne på stranden.

Udjævningen af et større klitareal tæt ved det berømte gamle vippefyr i den nordlige del af Skagen skete ifølge entreprenøren efter direkte instruktion og aftale med den erhvervsmanden Hans Andersen, som er den anden tiltalte i den yderst specielle retssag.

Dronning Margrethe indviede for fem år siden det nyrestaurerede Skagen Museum. Her var Skagen Sønderstrand også i centrum - her som motiv til et af P. S. Krøyers mange berømte værker, som han malede på stedet.

61-årige Hans Andersen, der tidligere er stået offentligt frem og har udtalt sig om sagen, ejer sommerhuset, som ligger lige bag de bortgravede klitter.

Ved udjævning af klitterne på Skagen Sønderstrand blev der – indtil de senere blev reetableret af Frederikshavn Kommune – bedre udsigt over Kattegat fra sommerhuset, som den 61-årige tiltalte og hans familie ejer. Men den aalborgensiske erhvervsmand nægter pure, at han på noget tidspunkt har instrueret sin medtiltalte om at udjævne klitten foran sommerhuset.

»Vi har aldrig talt om, at han skal 'skubbe noget sand'. Det er korrekt, at vi går sammen ned på stranden om eftermiddagen dagen før. Men her fortæller jeg ham hele historien om sandfodring, som Frederikshavn Kommune har lavet på stedet. For det er noget, der har fyldt meget hos mig.«

»Så det er muligt, at jeg – ved at vi er gået ned på stranden, og jeg har fortalt ham om de her ting – har 'sået et frø' hos ham,« sagde den 61-årige under specialanklager Jan Østergaards afhøring af ham.

De udjævnede klitter ved Skagen Sønderstrand ligger umiddelbart ved det kendte gamle vippefyr i den nordligste del af Skagen by.

Den 39-årige tiltalte entreprenør blev afhørt først af de to.

Her fortalte han, at hans medtiltalte selv kom ned på stranden den tidlige, mørke oktobermorgen ved femtiden for at tilse, at entreprenøren udjævnede klitten som ønsket med den store gummiged, som han da allerede var gået i gang med at betjene.

»Jeg bestrider på det kraftigste, at jeg har været nede på stranden den nat. Jeg var i mit hus. Min kone var der også. Jeg hørte ikke, at der var en maskine i gang dernede. Det eneste jeg bemærkede, var, at det regnede den nat,« sagde Hans Andersen.

Hans 39-årige medtiltalte sagde, da han blev afhørt tidligere onsdag, at den 61-årige erhvervsmand som noget af det afsluttende arbejde den morgen på Skagen Sønderstrand gik rundt med en håndrive, som han brugte til at ordne ‘hist og pist’.

P. S. Krøyers berømte 'Sommeraften på Skagen Sønderstrand', som er et af dansk kunst mest kendte malerier. Hærværket mod de fredede klitter i Skagen er særlig groft, fordi det også går ud over den danske kulturarv, mener anklagemyndigheden i den specielle sag, som i disse dage kører ved Retten i Hjørring.

Til det sagde den 61-årige tiltalte:

»Det må stå helt for hans egen regning. Jeg kan heller ikke se, hvordan det overhovedet skulle kunne lade sig gøre, for det er virkelig mørkt på Skagen Sønderstrand på det tidspunkt af døgnet. Kun hvis der er fuldmåne, kan man se noget,« sagde han.

Dermed fejede han den 39-åriges forklaring af bordet endnu en gang. Det gjorde han også i forhold til, at entreprenøren, da han blev afhørt, fortalte, at de to på forhånd havde aftalt, at han skulle have 10.000 kroner for at udføre det natlige gravearbejde. Og at han fik betalingen i hånden af Hans Andersen.

»Jeg har aldrig betalt ham 10.000 kroner. Og jeg går i øvrigt heller aldrig rundt med 10.000 kroner i kontanter,« sagde den 61-årige.

Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf til begge tiltalte, som altså internt er dybt uenige om, hvad der egentlig er gået forud mellem dem i forbindelse med, at de fredede klitter blev udjævnet den pågældende oktobernat for halvandet år siden.

Tiltalen lyder på groft hærværk efter straffeloven og derudover overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.

Specialanklager Jan Østergaard lægger i sagen vægt på, at hærværket er særlig groft, fordi det er sket netop på Skagen Sønderstrand, som ikke mindst P.S. Krøyer har brugt som kulisse i nogle af sine mest berømte værker.

Dermed er hærværket, ifølge anklagemyndigheden, også gået ud over en vigtig del af den danske kulturarv.

Begge tiltalte nægter de alvorligste dele af anklageskriftet. Den 39-årige erkender dog, at han burde have vidst, at det kunne være i strid med regler om særlig beskyttelse og naturfredning, da han udførte arbejdet på det særlige sted.

»Men jeg tænkte ikke på det på det tidspunkt. Jeg har selvfølgelig hørt om Skagens-malerne, men jeg kender ikke nærmere til Skagen Sønderstrand i den sammenhæng,« sagde den 39-årige entreprenør.

Der skal afhøres i alt otte vidner i sagen, der kører over tre retsdage.

Hvis de tiltalte bliver dømt, kan der blive tale om et erstatningskrav fra Frederikshavn Kommune, som har opgjort udgiften til reetablering af klitterne til samlet 447.000 kroner. Et beløb, de tiltalte og deres forsvarere absolut ikke er enige i.

Den ødelagte fredede klit ved Skagen Sønderstrand, inden den blev reetableret. Klitten blev udjævnet natten til den 26. oktober 2019 med en gummiged. Den ene af de to tiltalte i retssagen ejer huset til højre.

»Jeg vil da til at arbejde noget mere for Frederikshavn Kommune med det, de mener det her koster. Det er da helt vildt,« sagde entreprenøren sarkastisk.

Da den 61-årige erhvervsmand af sin forsvarer Rasmus Amandusson blev spurgt, hvad sagen har betydet for ham, svarede han følelsesmæssigt:

»Det her har påvirket mig rigtig meget. Også min familie og vores børn har det påvirket rigtig meget.«

Der forventes dom i sagen fredag.