En 42-årig mand fra Syrien var ifølge politiet ikke altid alene om systematisk at mishandle sin kone og parrets børn i Nordsjælland.

I et enkelt tilfælde nærmest heppede hans mor med på en videoforbindelse fra Syrien via hans mobiltelefon.

Ifølge tiltalen mod manden gav hans mor »konkret og samtidig instruktion« til sønnen om, hvordan svigerdatteren skulle rives i håret, have rusket sit hoved frem og tilbage og blive skubbet ind i et skab.

Manden er udover gentagen mishandling af kone og børn også tiltalt for ulovlig tvang, psykisk vold og voldtægt.

De seksuelle overgreb forgik ifølge anklageskriftet »adskillige gange på månedlig basis«, hvor han vækkede sin sovende kone og krævede samleje. Når hun sagde nej, slog han hende og voldtog hende.

Ved straffesagens start ved byretten i Hillerød har han nægtet sig skyldig i de alvorlige anklager.

Om episoden med videoforbindelsen til Syrien forklarede han, at der ikke var tale om vold – han ville bare hjælpe med en opskrift.

Omvendt forklarede kvinden, at svigermoderen over videoforbindelsen havde sagt til sin søn, at han var en dårlig mand, fordi han ikke havde opdraget sin kone ordentligt, men fundet sig i, at hun var flabet.

Ifølge tiltalen var manden gennem godt fire år ofte flere gange om ugen voldelig mod sin kone og parrets børn.

Når samlejer ikke kunne gennemføres, fik hun lussinger, og når hun nægtede at efterligne scener fra pornofilm, fik hun spark, slag eller lussinger.

Både konen og børnene har også under politiets efterforskning fortalt, hvordan de adskillige gange på familiens bopæl blev tvunget til at stille sig på ét ben med kroppen og ansigtet tæt ind mod væggen og med begge hænder på væggen løftet op til hovedhøjde i så lang tid, som den nu tiltalte mand og far befalede.

Det blev de angiveligt både udsat for enkeltvis og i fællesskab, når han var blevet meget sur og truede med at slå dem, hvilket skete i nogle tilfælde.

I anklageskriftet er også beskrevet knap en snes forskellige situationer, hvor manden har udøvet psykisk vold mod familien. Blandt andet ved på forskellig vis at isolere konen fra omverdenen og ved ofte at tale groft nedsættende til sine børn.

»I er psykopater og har brug for en psykolog,« fik børnene ifølge tiltalen blandt andet at vide, ligesom deres far fortalte dem, at de hørte til på et psykiatrisk hospital og havde brug for en læge, fordi de ikke var normale.

Der er afsat ni retsdage til straffesagen, hvor der først ventes dom i midten af januar.

Anklagemyndigheden har i anklageskriftet både taget forbehold for, at der kan blive nedlagt påstand om udvisning og en anden foranstaltning end fængselsstraf, hvis den syriske mand kendes skyldig af domsmandsretten.

