»Det er rigtigt, at jeg kastede tre molotovcocktial mod deres hjem med et par dages mellemrum. Det var bare en tjeneste for en ven.«

Med et smil på læben og tilsyneladende ikke voldsomt berørt af situationens alvor forklarede en 20-årig mand mandag formiddag ved Retten i Næstved, hvordan han i maj måned sidste år kastede de tre brandbomber mod en families hjem i Slagelse.

Ifølge politiet blev brandbomberne kastet som led i en æresrelateret strid i indvandrermiljøet, fordi en 26-årig kvinde fra Slagelse havde brudt sin forlovelse mod en ca. 30-årig mand.

Det udløste ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en indædt forfølgelse af kvinden og hendes familie.

I begyndelsen med trusler og overrækkelse af en patron, hvorefter det gik over til brandbomber og kulminerede med et yderst voldeligt overfald på tre mænd - heriblandt den 26-årige kvindes far, der nær var blevet slået ihjel.

Ved overfaldet steg omkring en halv snes maskerede overfaldsmænd ud af to biler nær Byskovvej i Slagelse, jagtede de tre ofre og tildelte dem slag og knivstik i det par blodige minutter.

Ofrene blev både stukket med kniv og slået med blandt andet et koben, et baseballbat og andre redskaber.

»Vi kørte fra Lyngby og så de tre mænd komme gående på gaden i Slagelse. Vi hoppede ud af bilerne, og jeg skulle have fat i den ene af dem. Han havde blandet sig i noget, han ikke skulle blande sig i,« forklarede den 20-årige.

»Jeg slår ham med et koben, mens han ligger ned. Vi er tre ved ham, og jeg slår ham på benene med koben. Imens tror jeg, at vi bander på arabisk. Vi siger noget i retning af: »Jeg knepper dig«, »jeg knepper din mor« og sådan noget der. Det tog vel et par minutter i alt. Det var ligesom et instinkt,« tilføjede den 20-årige.

Om baggrunden for at have kastet brandbomberne, forklarede han, at han af en ven, som han ikke ville sætte navn på, havde fået besked på at tage af sted.

»Jeg skulle køre ned til Slagelse og skræmme nogen. Jeg havde fundet en Bacardi Breezer-flaske, hældt benzin i den og tog en strømpe af (som væge, red.). Jeg fik ikke nogle navne, men kendte godt adressen. Jeg fik bare at vide, at der var nogle, der spillede dumme dernede og jeg skulle bare skræmme dem lidt,« lød det fra den 20-årige.

Oprindeligt var seks mænd tiltalt i sagen, men to af dem er mandag ikke mødt frem i retten, hvor der altså kun er fire tiltalte i første omgang.

Den forsmåede brudgom, der fik sin forlovelse brudt og ifølge politiets opfattelse har orkestreret forfølgelsen af sin tidligere forlovedes familie, har politiet foreløbig ikke fundet frem til.

Han er efterlyst, og menes at opholde sig i Libanon.

Der afsat fem retsdage til sagen, hvor der ventes dom 10. april