Talrige punktformede blødninger i øjnene, læsioner på halsen og synlige skader i den ene side hovedet.

Det var nogle af de ildevarslende tegn på en alvorlig forbrydelse, der 10. marts sidste år viste sig ved en hasteobduktion af den 81-årige Inez Hasselblad.

Og obduktionens resultat blev afgørende for, at politiet fik underbygget deres teori om, at en seriemorder havde været på spil på Østerbro i København.

Derfor er den 27-årige James Schmidt nu tiltalt for især tre rovmord.

Retsmedicinernes konklusion var klar efter obduktionen af Inez Hasselblad: hun var blevet kvalt ved såkaldt »ydre spærring« af luftvejene.

Og det kunne ikke udelukkes, at morderen også havde indført en genstand i hendes mundhule eller svælg, da hun var blevet slået ihjel.

Politiet havde bedt om at den 81-årige pensionist blev obduceret så hurtigt som muligt, fordi hendes datter - tv-kendissen Malene Hasselblad - dagen inden havde slået alarm.

Hun undrede sig blandt andet over, at der stadig blev hævet på moderens dankort efter hendes død. Samt at hun ved besøg i moderens lejlighed på Vangehusvej havde fundet flere fysiske tegn på, at moderens død ikke var sket naturligt.

Hvad det konkret var, skal hun blandt andet forklare om, når hun senere i den aktuelle nævningesag er indkaldt som vidne.

Og 9. marts sidste år om aftenen blev den nu 27-årige James Schmidt anholdt, mens han sad i biografen Imperial i København og så superheltefilmen Captain Marvel.

Kort tid inden havde Danske Bank meddelt politiet, at der var forsøgt hævet penge på Inez Hasselblads betalingskort ved biografen.

På det tidspunkt var kvinden omkring et døgn tidligere fundet død i sin lænestol i hjemmet.

I den anholdte James Schmidts lommer fandt politiet både betalingskort og nøgler til Inez Hasselblads samt en anden dræbt pensionist - Peter Olsens - lejligheder.

Ved en ransagning i hans lejlighed efter anholdelsen fandt politiet et par blå handsker. På dem er der med maksimal dna-sikkerhed fundet spor fra den kvalte Inez Hasselblad, ligesom der også var uhyre sikre dna-spor på hans bukser.

Før Inez Hasselblads død var også to andre pensionister i samme ejendom blevet myrdet inden for godt en måned.

82-årige Eva Hoffmeister blev dræbt 5. februar i sin lejlighed – formentlig ved kvælning – og fik frastjålet sit hævekort.

Mindre end en måned senere, 2. marts, blev 80-årige Peter Olsen kvalt i sin stuelejlighed.

James Schmidt nægter at have rovdræbt de tre pensionistert. Til gengæld erkender han at have misbrugt to af de dræbtes kreditkort..

Desuden erkendte han på første retsdag at have misbrugt sin stedfars hævekort for 43.000 kr. - især for at betale en rejse til Istanbul for flere personer.

Anklagemyndigheden går primært efter at få ham idømt fængsel på livstid for de tre pensionistdrab. Og ellers tidsubestemt forvaring.

Der er afsat 12 retsdage, og der skal afhøres ikke mindre end 60 vidner. Der forventes dom 13. maj.