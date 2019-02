En 37-årig mand fra Herlev er tiltalt for at have udsat en gravid kvinde for to tilfælde af alvorlig vold.

Overfaldende skete for snart et år siden, men sagen kommer først for retten i Glostrup i marts.

Det skriver Herlev Bladet.

Af anklageskriftet, som Herlev Bladet har set, fremgår det, at den 37-årige mand har været særdeles brutal overfor den gravide kvinde.

I det første tilfælde, han er tiltalt for, skulle han den 26. februar 2018 have taget kvælertag på kvinden, trukket hende hen ad gulvet i håret, sparket hende på kroppen og banket hendes hoved ned i gulvet gentagne gange.

Det gjorde hende så medtaget, at hun kastede op.

Den 12. marts tidligt om morgenen fik den gravide kvinde bank igen.

Her skulle den 37-årige mand have taget kvælertag på kvinden og holdt hende nede med et knæ i hendes gravide mave.

Herefter tildelte han angiveligt kvinden flere slag i ansigtet med knyttet næve.

Det resulterede i, at hun fik slået en tand ud.

Sagen er blevet udsat af flere omgange, men nu står den til at komme for retten i Glostrup den 20. marts.

Manden nægter sig skyldig.