»Jeg knepper dig, din lille luder, hvis du ikke kommer med 100.000 kroner«.

Der blev ifølge politiet ikke lagt fingre imellem, da en 30-årig mand i sommer truede en bekendt i Københavnsområdet til at betale sig penge.

Ifølge anklagemyndigheden ved Københavns Politi var truslerne om de 100.000 kr. kun en mindre del af flere afpresninger mod tilfældige ofre, der blev truet med vold.

I et anklageskrift mod den 30-årige og hans 19-årige kammerat er duoen tiltalt for groft at have afpresset fire personer for sammenlagt næsten en halv million kr.

De to tiltalte mænd nægter sig skyldige i de alvorlige anklagepunkter og er begge siden deres anholdelser blevet beskyttet af navneforbud.

B.T. kan dog oplyse, at særligt den 30-årig kommer fra en familie, hvor både han selv og et par nærtstående familiemedlemmer tidligere har fået alvorlige pletter på straffeattesten.

Truslerne mod afpresningsofrene blev ifølge tiltalen fremført i et meget direkte sprog og blev fremsat i løbet af halvanden udbytterig måned i Københavnsområdet.

Størst udbytte gav afpresningen ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, mod det offer, der i perioden mellem 25. juli og 5. september sidste år blev truet af den 30-årige - både verbalt og med en signalpistol, der blev rettet mod ham.

Truslerne er i anklageskriftet blandt andet gengivet med sms-ordene: »Jeg knepper dit liv, hvis du ikke ringer inden for 5 minutter. Jeg jagter dig rundt på hele Sjælland. Jeg har fået nok. Jeg knepper dig og din mor, om jeg så skal dukke op hjemme hos dig og din familie. Du har 5 minutter.«

Hos den 30-årige mand, der nu er tiltalt for afpresning af særlig grov beskaffenhed over for fire forskellige ofre i København, fandt politiet ved anholdelsen i september i fjor en signalpistol, der var ladt med fire løse skud.Den blev ifølge anklageskriftet brugt til at true et af ofrene, der endte med at betale 335.000 kr. til afpresser-duoen. Arkivfoto. Foto: Jonas Vandall Ørtvig Vis mere Hos den 30-årige mand, der nu er tiltalt for afpresning af særlig grov beskaffenhed over for fire forskellige ofre i København, fandt politiet ved anholdelsen i september i fjor en signalpistol, der var ladt med fire løse skud.Den blev ifølge anklageskriftet brugt til at true et af ofrene, der endte med at betale 335.000 kr. til afpresser-duoen. Arkivfoto. Foto: Jonas Vandall Ørtvig

Da den anden tiltalte samtidig var i selskab med offeret, understøttede det ifølge tiltalen truslerne om vold. Og resultatet blev, at offeret ad flere omgange betalte de to tiltalte i alt ca. 335.000 kr.

Et andet offer blev i næsten samme periode ifølge anklageskriftet også i flere omgange afpresset til at betale sammenlagt ca. 100.000 kr. til den 30-årige.

Her lød de mundtlige trusler ifølge tiltalen blandt andet: »Jeg vil kneppe dit liv. Jeg kommer og boller dit liv. Jeg kommer og bollder din mor og din familie. Jeg kommer og banker på din dør, så må dine forældre betale.«

Et tredje offer blev også truet med vold mod sig selv og sin familie, hvis ikke der blev betalt omkring 150.000 kr. til afpresser-duoen. Her nåede der dog ifølge anklageskriftet kun at blive betalt godt 2.000 kr.



Sagens fjerde forurettede slap med at betale godt 1.000 kr., men de fire tiltalepunkter i anklageskriftet er ifølge politiets anklager sammenlagt så grove og belastende for de to tiltalte, at anklageren i retten vil kræve dem dømt efter en særlig paragraf i straffeloven - § 286, stk 1.

Dermed kan straffen for afpresningen stige til fængsel indtil seks år, hvor den normale strafferamme for afpresning kun er på halvandet års fængsel.

Det skyldes især, at der efter anklagemyndighedens opfattelse har været tale afpresning af særlig grov beskaffenhed, fordi forbrydelsen er udført af flere i forening.