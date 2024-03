En vandscooter og 10.000 kroner oven i.

Det var ifølge politiet det usædvanlige krav, som to unge mænd sidste sommer truende fremsatte over for et offer ved en afpresning på Vestsjælland.

For at understrege alvoren var begge gerningsmænd bevæbnet med skydevåben.

Den ene med en skarpladt, halvautomatisk pistol af mærket Mauser, model P38, som indehaveren tog ladegreb på og pegede direkte mod offeret med.

Og den anden gerningsmand havde en hardballpistol, som flere gange blev affyret tæt på offeret, ligesom offeret også blev ramt i lysken med hardballpistolen med personskade til følge.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi, som B.T. har fået aktindsigt i.

Heraf fremgår det også, at begge de tiltalte mænd på henholdsvis 26 og 28 år tidligere er dømt for vold.

Efter politiets opfattelse handlede de i forening og efter forudgående aftale, da offeret 4. juni sidste år flere gange fik at vide, at han skulle aflevere sin vandscooter og betale omkring 10.000 kroner inden for 24 timer.

Da politiet godt et uges tid efter episoden fandt den skarpladte Mauser-pistol på en adresse i Kalundborg, var den isat et magasin med syv skarpe patroner.

Begge mænd tiltales også for andre anklagepunkter af forskellig karakter.

Den ene blandt andet for at have været i besiddelse af omkring 55 kilo hash for godt et års tid siden, ligesom han er tiltalt for i marts sidste år at have kørt uberettiget rundt på Vestsjælland i en varebil, som var påsat stjålne nummerplader.

Fra varebilen blev der også stjålet diverse sexlegetøj og tøj til en værdi af samlet omkring 12.500 kroner.

Det vides ikke, hvordan de to tiltalte vil stille sig til det 10 sider lange anklageskrift, når deres sag i næste uge skal behandles ved byretten i Holbæk.

Men da sagen er planlagt til at køre som en domsmandssag, tyder det på, at de ikke uden videre har i sinde at erkende sig skyldige.