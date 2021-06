En 52-årig dansker kan ånde lettet op.

En finsk domstol i byen Turku har onsdag middag frikendt ham i en næsten 34 år gammel mordgåde, hvor en 20-årig tysk turist blev dræbt på en færge fra Sverige til Finland.

Danskeren var tiltalt for et brutalt overfald på en ungt tysk kærestepar, der lå og sov i deres soveposer på helikopterdækket på færgens øverste dæk.

Han var også tiltalt for mordforsøg på dødsofferets kæreste. Overfaldet kostede den 20-årige mand livet, mens hans 22-årige kæreste mirakuløst overlevede efter at have været bevidstløs i flere uger.

Hun fik fire hammerslag i tindingen og to i baghovedet og fik samtidig hugget sin venstre langfinger af.

Gerningsvåbnet var ifølge tiltalen mod danskeren et meget specielt instrument – en såkaldt slaggehammer, der var stjålet fra passagerfærgens udrustning. Hammeren er spids i den ene ende af hovedet og formet som en mejsel i den anden ende.

Først for nylig er efterforskerne tilsyneladende blevet opmærksomme på vigtigheden af det sjældne redskab fra skibets kedelrum.

Danskeren har under hele retssagen nægtet sig skyldig i den gamle mordgåde, som finsk politi egentlig havde henlagt. Men i 2016 blev efterforskningen genoptaget, efter at danskeren tilsyneladende havde erkendt at være morder over for sine nærmeste.

Overfor finske efterforskere gentog han indirekte tilståelsen under afsoning i et dansk fængsel, men disse oplysninger afviste retten i Turku måtte indgå i selve retssagen. Dels fordi han ikke havde haft sin advokat til stede, og dels fordi samtalerne var foregået på engelsk – altså ikke hans eget modersmål.

På gerningstidspunktet i 1987 var danskeren en kun 18-årig spejderdreng på vej til træf i Finland, og han gik i begyndelsen fri af politiets mistanke.

Tværtimod blev han i første omgang nærmest betragtet som et heltemodigt nøglevidne, fordi det tilsyneladende var ham, der først fandt det forslåede tyske par i deres soveposer og var med til at bære den bevidstløse kvinde ombord i en tilkaldt redningshelikopter.

At han så med mange års forsinkelse blev tiltalt for mord og mordforsøg på det unge tyske par skyldtes ikke mindst, at han i et sms-skænderi med sin ekskone i slutningen af 2015 nærmest pralede med, at han var morder og også kunne tage livet af ekskonen.

Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår. Foto: Politiet Vis mere Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår. Foto: Politiet Det dødelige overfald på det tyske par skete efter politiets opfattelse med en såkaldt slaggehammer som denne, der formentlig blev stjålet fra skibets kedelrum. Selve gerningsvåbnet er aldrig fundet. Formentlig smed morderen hammeren i vandet fra skibet. Foto: Finsk politi Vis mere Det dødelige overfald på det tyske par skete efter politiets opfattelse med en såkaldt slaggehammer som denne, der formentlig blev stjålet fra skibets kedelrum. Selve gerningsvåbnet er aldrig fundet. Formentlig smed morderen hammeren i vandet fra skibet. Foto: Finsk politi

»Jeg kan være ond, for jeg har slået IHJEL TO gange før,« skrev han blandt andet med både små og store bogstaver.

Det var i februar 2017 med til at koste ham et års fængsel i Østre Landsret. Med i dommen var også et forsøg på vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, fordi han op til nytår 2015 havde klistret to hjemmelavede kanonslag på ruden til ekskonens stuevindue lige ved det sted, hvor han vidste, hun plejede at sove, og antændt dem.

Ekskonen var for en måned siden indkaldt som vidne i den finske retssag via et videolink fra København.

Her nåede hun dog kun at bekræfte, at hun havde mødt den tiltalte i 2014. I første omgang havde han sagt, at han »kun« havde siddet fire år i fængsel for småkriminalitet, men siden fandt hun ud af, at han faktisk havde siddet 18 år bag tremmer.

Og efter en kort pause i retsmødet meddelte hun ifølge finske medier, at hun af psykiske grund ikke ønskede at vidne.