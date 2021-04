»Du har ret. Jeg kan være ond, for jeg har slået IHJEL TO gange før.«

Sådan lød det omkring årsskiftet 2015-2016 fra en nu 51-årig mand i en række stærkt truende sms-beskeder, som han sendte til sin ekskone.

Præcis omkring det tidspunkt begyndte kriminalbetjente i Finland igen at interessere sig for den danske mand, der helt tilbage i 1987 havde været nøglevidne i en spektakulær mordgåde.

Og nu er danskeren på opsigtsvækkende vis blevet tiltalt i Finland i den 34 år gamle drabssag.

Her blev et ungt kærestepar fra det daværende Vesttyskland brutalt overfaldet, mens de sov under åben himmel i deres soveposer på helikopterdækket af motorfærgen 'Viking Sally' på vej fra Sverige til Finland.

Den 20-årige Klaus Schelke blev dræbt, mens hans 22-årige kæreste, Bettina Taxis, overlevede på et hængende hår efter at have ligget bevidstløs i ugevis.

Den nu 51-årige dansker var dengang en 18-årig spejderdreng, som tilsyneladende ved et tifælde var den første, der midt om natten til september 1987 opdagede det tyske par liggende i en blodpøl med alvorlige hovedlæsioner.

Hverken de finske myndigheder eller mandens forsvarere vil oplyse, hvad der konkret har ført til, at danskeren med 31 års forsinkelse nu er blevet tiltalt for mord og mordforsøg på de to unge tyskere.

Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår. Foto: Politiet

Men dombogen fra en mere banal retssag mod den tiltalte ved Retten i Lyngby, som B.T. er i besiddelse af, kan give en stærk mistanke om, at han via sine truende beskeder til ekskonen kan have rettet søgelyset mod sig selv i den gamle mordgåde fra Finland.

Ekskonen blev truet på livet i en række skræmmende sms-beskeder i perioden fra oktober 2015 til januar 2016, hvor han blandt andet skrev:

»Du skal bare vide, at jeg snart går hele vejen og tager dig med!!!.«

»Husk nu: Til jeg dør, vil jeg jagte dig.«

B.T.s omtale 31. juli 1987 af den dengang 18-årige spejderdrengs forklaring om sine oplevelser på færgen mellem Finland og Sverige.

»Nu forstår jeg, hvorfor nogen mænd slår deres koner ihjel.«

»Du har ret. Jeg kan være ond, for jeg har slået IHJEL TO gange før.«

»Jo, jeg er morder og kan bevise det, men så ryger jeg i fængsel for lang tid, og det skal jeg ikke, for så slipper du fra min HÆVN, SOM VIL KOMME, NÅR DU IKKE VENTER DET.«

Også flere politifolk blev i breve kort efter truet af den nu 51-årige. Han betegnede sig selv som »en tikkende bombe«, der ikke havde noget at miste, »andet end mit liv, som jeg er ligeglad med«.

Sådan så det ud i foråret 2000, da Københavns Politi efterlyste den nu mordtiltalte dansker efter endnu en af hans fangeflugter fra et lukket fængsel. Det var med til at give ham betegnelsen »flugtkonge« i pressen.

De grove trusler var medvirkende til, at han i maj 2016 blev idømt ni måneders fængsel ved Retten i Lyngby. I februar 2017 forhøjede Østre Landsret dog straffen til fængsel i et år.

Den 51-årige mand har sammenlagt siddet i fængsel omkring en snes år af sit liv. Han er ikke tidligere dømt for drab, men for en bred vifte af andre alvorlige forbrydelser.

Det gælder både røveri, tyveri, ulovlig våbenbesiddelse og trusler på livet.

Under sine afsoninger er han flygtet flere gange. Blandt andet ved at grave sig ud med en teske og ved at flygte over fængselsmuren med en hjemmelavet stige med lameller fra en sengebund.

Den nu mordtiltalte dansker blev i år 2000 efterlyst af Københavns Politi efter en fangeflugt med to andre fanger fra Vestre Fængsel.

Det gjorde ham på et tidspunkt hyppigt omtalt i pressen som flugtkonge. I dag lever han under et andet navn.

Retssagen mod den tidligere spejderdreng for mord og mordforsøg på 'Viking Sally' begynder i den finske by Turku 24. maj. Danskeren nægter sig skyldig.