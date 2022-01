I efteråret 2019 forsøgte han ellers ifølge anklageskriftet at flygte fra politiet.

Men nu har hans påståede forbrydelser indhentet ham, og mandag indtager en tidligere dømt rockerlærling anklagebænken i Københavns Byret.

Tiltalt for flere end to håndfulde forhold. Alle begået fra januar 2019 og cirka halvandet år frem.

Blandt andet er han tiltalt for flere tilfælde af trusler. I et tilfælde skulle han have truet en kvinde over sms med ordlyden:

»Hvis du ringer til mig igen nogensinde, så slår jeg dig ihjel, din usle, klamme luder. Jeg håber, du dør af kræft.«

»Jeg slår dig ihjel, din ko,« lød det i en anden.

Senere skulle han ifølge anklageskriftet have skrevet til kvinden, at hun »ikke ville komme til at gå igen«, hvis hun sagde »så meget som et ord om ham« til politiet.

Derudover er han tiltalt for røveri i en 7-Eleven-butik, hvor han angiveligt skulle have forsøgt at stikke afsted med 10 breezere.

Da han blev konfronteret med, at han skulle betale, skulle han have truet med tæsk.

I alt er den 32-årige mand tiltalt for 12 forskellige forhold.

Anklageskriftet tæller således også tilfælde af overtrædelse af knivloven, tyveri af ladcykel, flere trusler, tyveri, to tilfælde af vold.

Hvordan han forholder sig til de forskellige anklagepunkter, er uvist, da hans forsvarer ikke har ønsket at udtale sig herom til B.T. forud for retssagen.

Sikkert er det dog, at det ikke er første gang, Tino Brian Mortensen er hovedperson under en retssag i Københavns Byret.

I 2011 blev han som medlem af Hells Angels' håndlangergruppe, AK81, idømt otte års fængsel for dobbelt drabsforsøg.

En decembernat to år forinden havde han åbnet ild mod en opgang i Humlebækgade på Nørrebro og ramt to mænd. Den ene i højre skulder. Den anden i ryggen.

Begge slap med livet i behold. Det samme kunne man ikke sige om rockerlærlingens frihed. Han blev således idømt otte års fængsel.

Hvilken straf politiets anklager vil gå efter at få ham idømt ved retssagen, der indledes mandag, vides ikke endnu.

Røveri, som er den groveste af de forbrydelser, han i denne omgang er tiltalt for, kan normalt give op til seks års fængsel.

Tino Brian Mortensen er dog tiltalt efter paragraffens stk. 2, der gør det muligt at hæve fængselsstraffen til 10 år.

Dette kan blive gældende, hvis røveriet har haft særlig farlig karakter, eller hvis der er begået et større antal andre forbrydelser.