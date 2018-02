Den 31-årige mand JH, som i et nævningeting ved Retten i Sønderborg er tiltalt for med brutal vold at være skyldig i 1-årige Noahs død i februar i fjor i hjemmet i Sommersted ved Haderslev, sidder i dag for andet retsmøde i træk i vidneskranken.

På anklager Christina Bork Hansens fortsatte spørgen ind til den 31-åriges færden i minutterne før, under og efter, at lille Noah var fundet livløs i sin tremmeseng i sit børneværelse på husets 1. sal, forklarer han, at han ikke var i nærheden af drengen op til, han blev fundet.

Noahs mor, som JH på daværende tidspunkt var kæreste og samboende med, ringer til alarmcentralen den pågældende dag klokken 17.18, og kort efter ankommer der bl.a. ambulancereddere og en akutlæge til huset i Storegade i Sommersted.

Drengen har ingen puls, og mens redderne og lægen yder akut førstehjælp, ankommer der en lægehelikopter, hvorefter Noah og hans mor bliver fløjet til Rigshospitalet.

Efter nogen tid ringer moderen til den nu tiltalte og fortæller, at der ikke er mere at gøre: Noahs liv kan ikke reddes.

Det fremgår af afhøringen af JH, at han bevidst valgte ikke at køre til Rigshospitalet, selv om hans kærestes barn netop var afgået ved døden.

»Jeg kører ikke til København. Hun (Noahs mor, red.) havde jo sagt, at der ikke var mere at gøre. Jeg tænkte, at så var der ingen grund til at køre derover. Jeg ville ikke risikere, at hun måske ville køre den anden vej, mens jeg kørte mod Rigshospitalet. Så var det jo spildt. Jeg havde kun 200 kroner, så jeg ville ikke ud og bruge flere penge på at købe en brobillet og benzin. Havde det været Odense eller Skejby, Noah var kommet til, var det noget andet. Så var jeg nok kørt af sted,« siger han.

I sin forklaring forsøger han at skyde skylden på en logerende og ven, som også boede i den store rummelige villa i Storegade. Netop han skal afhøres senere på dagen. Ligesom også Noahs mor skal i vidneskranken i dag.

Bt.dk følger fortsat sagen fra Retten i Sønderborg…