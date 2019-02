Sjællandsk mand blev afpresset i fire år. Til sidst begik han selvmord. Forhold indgår i stærkt forsinket sag.

Med fire års forsinkelse er en straffesag om grov afpresning og bedragerier mod en stribe leasingselskaber tirsdag omsider gået i gang i Københavns Byret.

Igen og igen har den tidligere daglige leder af entreprenørvirksomheden FH Byg ApS sendt sygemeldinger om en række forskellige lidelser. Og talrige gange har dommere sagt, at den nu 48-årige BH havde lovligt forfald.

Imidlertid har de sagkyndige i Retslægerådet senere slået fast, at BH faktisk kunne have deltaget i retsmøder bortset fra de tilfælde, hvor han var plaget af maveonde, har dommer Pernille Kjærulff oplyst.

Ifølge den oprindelige plan skulle sagen for længst have været afgjort. Første retsmøde var i januar 2015. Det særprægede forløb har blandt andet været omtalt i en tv-dokumentar på DR.

Da den kraftigt byggede BH tirsdag dukker op i retssalen, kommer dommeren også straks med en advarsel.

- Hvis du på en dag, hvor der er retsmøde, skal på ambulatorium, vil det ikke blive anset som en lovlig udeblivelse, siger hun.

Den sortklædte mand med hestehale går med stok. Af hensyn til hans dårlige ryg vil retten holde flere pauser end normalt.

Ordene "fiktiv faktura" bliver sagt næsten 50 gange, da senioranklager Svend Boye Pedersen læser anklageskriftet op. Ved den metode blev en stribe leasingselskaber bedraget for cirka 80 millioner kroner, og statskassen blev snydt for 7,3 millioner kroner i moms, lyder påstanden.

Fakturaerne handlede om teleskoplæssere, minigravere, mørtelværk og andre ting, som imidlertid ikke fandtes, hævdes det. FH Byg, med hjemsted først på Farverland i Glostrup og derefter på Refshalevej i København, er blevet kaldt entreprenørbranchens svar på IT Factory.

Den grove økonomiske kriminalitet skal være sket fra 2006 til 2008.

Men BH tiltales også for en helt anden form for forbrydelse fra 2009 og frem. Gennem fire år blev en mand på Vestsjælland udsat for afpresning. Han blev truet med tæsk og med at blive stukket ned, hvis han ikke betalte 100.000 kroner hver måned, hedder det i anklageskriftet.

Til sidst kunne offeret ikke mere. Han tog sit eget liv, er det tidligere kommet frem.

- Vi nægter os skyldige, siger BH's forsvarer, advokat Jakob Lunøe, og meldingen gælder samtlige 60 punkter i anklageskriftet.

Hvornår dommen afsiges, er uklart. Det bliver muligvis i 2020. Der skal afvikles 60 retsmøder.

I sagen indgik oprindeligt også fire andre tiltalte. På grund af BH's mange sygemeldinger er den splittet op i to.

Det betyder, at byretten behandler de samme forhold i to forskellige retssale, dog lidt forskudt. Den anden sag gik i gang i september 2017. Her er over 50 vidner blevet afhørt. Samtlige skal også indkaldes i sagen mod BH.

