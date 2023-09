En grov sag om voldtægt og trusler skal ifølge planen køre næste uge ved Retten på Frederiksberg. Her er den tiltalte en 38-årig mand, der har adresse på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Sagen har to forhold, der knytter sig til hinanden. Det første forhold beskriver en voldtægt, der udspandt sig på en adresse i Københavns Nordvestkvarter natten til 19. maj 2020.

Anklageskriftet beskriver, hvordan den 38-årige gennemførte en voldtægt, selvom at offeret råbte stop. Under voldtægten truede han ifølge tiltalen med, at han ville slå kvinden ihjel, hvorefter han førte en kniv ned over hendes ryg.

Ifølge anklageskriftet truede han i et efterfølgende tidsrum både offeret og hendes nærmeste, hvis hun forklarede sig til politiet.

Blandt andet truede han, at han 'ville dræbe hende', at han kendte hendes familie, og at han ville skære kønsdele af hende, ligesom han ifølge anklageskriftet truede med at ville hælde syre i hendes ansigt, hvis hun anmeldte voldtægten til politiet.

Det vides ikke, hvordan den 38-årige forholder sig til anklagen.

Den 38-årige har i forvejen et længere strafferegister, viser research. Blandt andet røveri og våben.

