Han var mere end 40 år ældre end den 13-årige pige.

Alligevel lagde han ikke skjul på, at han glædede sig til at udnytte hende seksuelt, da han for et år siden mødtes med den sjællandske skolepige – syv gange.

»Vi tager det stille og roligt, da du ikke har haft sex før,« skrev han blandt andet til den 13-årige via beskedtjenesten Snapchat en uges tid inden, at de 5. oktober i fjor for første gang mødtes på en parkeringsplads i Ringsted.

Selvom den nu 55-årige mand ifølge politiets tiltale betalte pigen med penge, gaver eller smykker, var der på grund af hendes unge alder ifølge tiltalen fra Midt- og Vestsjællands Politi tale om voldtægter af et barn under 15 år.

Under de aftalte møder med den 13-årige pige både modtog og ydede han oralsex, ligesom der ifølge anklageskriftet fandt samlejer sted.

Den 55-årige mand fik sat syv møder op med pigen i løbet af godt to måneder, men da han kort før jul sidste år havde bestilt et hotelværelse til endnu et møde 28. december, satte den 13-årige pige hælene i og afslog at mødes yderligere med ham.

Når sagen om kort tid kommer for byretten i Roskilde, vil anklagemyndigheden blandt andet også kunne understøtte tiltalen med godt en halv snes meget explicitte tekstbeskeder, som den 55-årige mand skrev til den 13-årige kort inden deres fysiske møder.

»Køber snart den dildo, så du kan øve dig,« skrev han blandt andet, ligesom han også kom med meget direkte forslag til, hvad deres næste møde kunne medføre af fysisk aktivitet af seksuel karakter.

»Glæder mig til at slikke den,« skrev han eksempelvis en sen nattetime.

Udover voldtægter er den 55-årige også tiltalt for talrige blufærdighedskrænkelser. Både på grund af chatkorrespondancen og fordi han har sendt pigen flere billeder af sit erigerede lem.

Samtidig opfordrede han med held pigen til at sende ham adskillige billeder og videoer, hvor hun var afklædt, ligesom han ifølge anklageskriftet fik hende til at sende flere videoer, hvor hun masturberede – herunder med genstande.

Derfor er han også tiltalt for at have besiddet børnepornografi, og endelig tiltales han også for at have overtrådt våbenloven ved ulovligt at have haft et dobbeltløbet haglgevær samt en salonriffel på sin bopæl.