Anklagemyndigheden er nu klar med de første tiltaler i en omfattende sag, hvor 1000 er sigtet for børneporno.

København. Blot to uger efter, at politiet fortalte, at der var rejst sigtelser mod godt 1000 unge for udbredelse af børneporno, er de første sager på vej til retten.

Det oplyser anklagemyndigheden mandag i en pressemeddelelse.

Ifølge chefanklager Pauline Popp-Madsen fra Nordsjællands Politi er der tale om såkaldte prøvesager.

- Nu skal vi havde fundet ud af, hvad der er det rette strafniveau. Derfor har vi nu rejst tiltale i fire sager, der spænder så bredt som muligt, så de er repræsentative for det samlede sagskompleks, udtaler hun i pressemeddelelsen.

- Når domstolene har taget stilling til disse sager, kan vi gå videre med resten.

De primært unge er sigtet og nogle altså nu tiltalt for at have delt to videooptagelser og et billede med en dreng og en pige, der begge var 15 år, da optagelserne blev lavet.

Straffeloven forbyder besiddelse og deling af foto og video af personer under 18 år, hvis der er et seksuelt indhold. Også selv om personerne lovligt kan have sex, fra de er fyldt 15 år.

Der er tale om en udløber af en sag, hvor flere personer i 2016 blev straffet med bøde efter at have delt videosekvenser med en dengang 15-årig nordsjællandsk pige.

På videoerne blev hun af flere drenge udsat for forskellige seksuelle handlinger.

Efter at sagerne blev afgjort for to år siden, har Facebook frem til efteråret 2017 registreret flere delinger af de samme videoer.

De oplysninger er via de amerikanske myndigheder tilgået det europæiske politisamarbejde, Europol, som sendte dem videre til Rigspolitiet.

De fire sager, som nu skal for retten, handler om deling til mellem 1 og 59 personer, der var over 18 år på tidspunktet for delingerne.

Tiltalerne lyder på blufærdighedskrænkelse og distribution af børneporno.

- Digitale sexkrænkelser kan have meget alvorlige konsekvenser, for både ofre og dem der deler. Jeg er glad for, at vi får de første straffesager så hurtigt i gennem retssystemet, så ingen skal vente unødigt, udtaler Pauline Popp-Madsen.

De to første sager kommer for retten 5. februar i henholdsvis Lyngby og Randers.

/ritzau/