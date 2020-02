Anklagemyndigheden vil studere præmisser i landsrettens dom nærmere, siger vicestatsadvokat.

Efter fredagens klare nederlag i straffesagen mod Jakob Scharf fastholder anklagemyndigheden, at det var en korrekt beslutning at rejse tiltalen.

- Vi tager dommen til efterretning, og nu må vi nærmere studere præmisserne, siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Han har ført ordet for anklagemyndigheden i såvel byretten som landsretten. I byretten blev det til ubetinget fængsel i fire måneder.

- Det har været rigtigt at rejse sagen henset til resultatet i byretten, siger Jakob Berger Nielsen.

Landsretten slår fast, at bevisbyrden ikke er løftet. Under sagen har vicestatsadvokaten henholdt sig til PET's udsagn om, at Scharfs udtalelser i bogen var skadelige for statens sikkerhed. Men påstanden er ikke nærmere uddybet.

I landsretten har den 53-årige jurist været forsvaret af to advokater, Lars Kjeldsen og David Neutzsky-Wulff. Sagen har været endevendt over 18 retsmøder.

/ritzau/