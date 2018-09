I godt tre år måtte en ung pige ifølge politiets tiltale lægge krop til sin stedfars seksuelle misbrug af hende.

Retten i Roskilde behandler i disse dage en sag mod en 57-årig mand, der er tiltalt for at have voldtaget sin egen steddatter i årevis.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, begik den 57-årige mand adskillige overgreb på den lille pige, der alle årene var under 12 år gammel.

Af anklageskriftet fremgår det, at overgrebene fandt sted fra omkring maj 2009 og frem til slutningen af 2012.

Her skulle manden under udnyttelse af sin fysiske og psykiske overlegenhed adskillige gange have formået at få pige til at røre ved sit eget lem.

Hertil førte manden ifølge politiet også sin egen finger op i pigens skede adskillige gange, ligesom han også skaffede sig samleje med hende adskillige gange.

Foruden de mange overgreb, der angiveligt er fundet sted, var den 57-årige også i besiddelse af 56 'utugtige' billeder samt 124 'utugtige' film af personer under 18 på sin stationære computer.

Af de 56 billeder var 11 af dem ifølge politiet i den såkaldte kategori 1, 44 af dem i kategori to og et af billederne var i den groveste kategori 3.

For videoerne gjorde det sig ifølge politiet gældende, at 20 af dem var i kategori 1, 103 af dem var i kategori 2 og en af filmene var i kategori 3.

Kategori 1 er den mildeste kategori, hvor den mindreårige er alene. Kategori 2 er den mindreårige med en anden aktør, mens kategori 3 er, når der er tale om eksempelvis voldtægt, mere end to aktører eller lignende - altså den groveste kategori.

Anklager i sagen, John Catre Nielsen, oplyser til B.T., at den 57-årige mand har nægtet sig skyldig.

Der forventes at falde dom i nævningesagen tirsdag.