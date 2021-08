En 60-årig mand sidder lige nu fængslet, tiltalt for at have udsat sin steddatter for et sandt mareridt.

Det skal ifølge tiltalen have udspillet sig over en 11-årig periode, hvor manden har voldtaget og udnyttet hende seksuelt adskillige gange.

Sagens anklager kalder sagen »forfærdelig«.

Overgrebene på pigen har angiveligt fundet sted i familiens forskellige hjem og på barer på Kreta, Gibraltar og Fuengirola i Spanien, siden hun var omkring 10 år gammel.

I perioder ugentligt.

Det fremgår af det uhyggelige anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, om sagen, der skal for retten i Aarhus i næste uge.

Af anklageskriftet fremgår det også, at pigen skal være blevet truet til ikke at gøre modstand. Stedfaren skal blandt andet have brugt sin fysiske og psykiske overlegenhed:

»Hvis du stritter mere imod, vil det bare gøre mere ondt,« er det blandt andet beskrevet, at stedfaren skal have sagt i forbindelse med et overgreb, hvorefter han er fortsat med at forulempe pigen.

I situationen skal have blandt andet have rørt hende på brysterne og mellem benene samt have kysset hende overalt på kroppen og fået hende til at give ham et blowjob, hvorefter han har fuldført et samleje med hende.

Den 60-årige stedfar nægter sig skyldig i forholdene, som ifølge tiltalen har fundet sted fra 2004 til 2015.

Det vil sige indtil pigen ikke længere var et barn, men en kvinde på 21 år.

Det er en voldsom tiltale, som specialanklager Jesper Rubow heldigvis ikke ser hver dag.

»Det, der er rejst tiltale for, er forfærdeligt, hvis det, hun har forklaret, er sandt,« siger han.

»Det er det retten nu skal vurdere, om vi kan løfte bevisførelsen for,« tilføjer han.

Han fortæller, at sagen først er blevet anmeldt til politiet sidste efterår, og det derfor først er nu sagen skal for retten.

Hvis manden bliver kendt skyldig i de årelange krænkelser af pigen, vil han ifølge Jesper Rubow skulle bag tremmer mindst fire år.

»I og med det er en nævningesag, så er der påstand om over fire års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig,« siger han.

Og i anklageskriftet fremgår det desuden, at anklagemyndigheden ønsker, at han skal have forbud mod at omgås børn under 18 år uden tilladelse, hvis han bliver kendt skyldig.

Retssagen mod den 60-årige mand begynder på mandag. Der er afsat fire sage af til sagen.

Han nægter sig skyldig i alle forhold.