Daglige voldtægter, mishandling i form af smertelige lussinger og trusler om at blive slået ihjel.

Det var ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi den behandling, som en nu 63-årig mand for en halv snes år siden udsatte sin lille plejedatter for.

Den lille piges mareridt stod ifølge tiltalen fra politiet på gennem godt 13 måneder, mens hun var mandens plejedatter på en adresse i Skælskør på det sydvestlige Sjælland.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, var plejedatteren kun syv år gammel, da den nu tiltalte begyndte at forgribe sig på hende.

Ifølge tiltalen kom han i lidt over et år næsten dagligt ind på plejedatterens værelse og beordrede hende til at tage sit tøj af, hvorefter hun blev udsat for forskellige former for voldtægt.

Samtidig blev pigen ifølge anklageskriftet også udsat for mishandling i form af næsten dagligt at at have fået kraftige lussinger i ansigtet og slag på kroppen.

Desuden er den nu 63-årige mand også tiltalt for at have truet plejedatteren til tavshed ved at sige til hende, at han ville slå hende ihjel, hvis hun fortalte nogen om voldtægterne.

Når retssagen i begyndelsen af oktober kommer for en domsmandsret ved retten i Næstved, vil anklagemyndigheden nedlægge påstand om fængselsstraf til den tidligere plejefar.

Det er uvist, hvordan han præcist stiller sig til de alvorlige tiltalepunkter, men når der er tale om en domsmandssag peger det på, at han nægter sig skyldig.

Ved en domsmandssag bliver spørgsmålet om skyld og eventuel straf afgjort i fællesskab af en juridisk uddannet dommer og to domsmænd uden juridisk uddannelse. I tilfælde af uenighed afgøres sagen ved simpelt stemmeflertal.