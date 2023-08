Hun havde lige haft frivilligt samleje om morgenen på sofaen i en lejlighed i Aarhus.

Da sexpartneren umiddelbart efter forlod stuen og gik på toilettet, kom en 25-årig beboer i lejligheden hen til hende på sofaen og markerede på voldelig vis, at han også ville også have sex.

Han holdt hende fast med et greb om halsen og gennemførte derefter et samleje med hende, selv om hun ikke havde givet samtykke til det.

Sådan lyder tiltalen mod den 25-årige beboer i lejligheden i et anklageskrift fra Østjyllands Politi, som B.T. har fået aktindsigt i.

Når straffesagen i næste uge kommer for byretten i Aarhus, vil den 25-årige udover voldtægt efter straffelovens paragraf 216 også være tiltalt for blufærdighedskrænkelse over for den samme kvinde.

Efter anklagemyndighedens opfattelse havde han nemlig umiddelbart forinden med sin mobiltelefon filmet, da kvinden frivilligt havde samleje med sin sexpartner forud for voldtægten.

Det er ifølge anklageskriftet en overtrædelse af straffelovens paragraf 232, da mobiloptagelsen af samlejet var egnet til at krænke hendes blufærdighed.

Det vides ikke, hvordan den 25-årige mand præcist forholder sig til de to tiltalepunkter, men da sagen efter planen skal gennemføres som en domsmandssag ved byretten i Aarhus, tyder det på, at han ikke umiddelbart kan erkende tiltalen.

Ved en domsmandssag skal såvel spørgsmålet om skyld og eventuel straf afgøres i fællesskab af en juridisk uddannet dommer og to domsmænd uden juridisk uddannelse.