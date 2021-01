Ifølge tiltale flygtede en fængslet for et groft overfald i Hvidovre tre gange fra retspsykiatrisk i Glostrup.

En 37-årig mand, der er tiltalt for to grove overfald i Hvidovre, er også anklaget for at have flygtet tre gange fra en retspsykiatrisk afdeling i sommer.

Det fremgår af anklageskriftet mod manden, som onsdag skal for Retten i Glostrup.

Den første flugt skal være sket 2. juni sidste år, hvor han i tidsrummet mellem cirka klokken 12.20 og 13.30 var flygtet fra Retspsykiatrisk Afdeling i Glostrup.

Her sad han varetægtsfængslet i såkaldt surrogat, som det hedder, når fængslingen er på en lukket psykiatrisk afdeling i stedet for et fængsel.

Den 19. juni var den gal igen, da han ifølge anklageskriftet igen flygtede fra afdelingen. Tredje gang skal have været i perioden fra 12. august klokken cirka 08.50 til den efterfølgende dag klokken 23.30.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvordan det lykkedes ham at flygte, eller hvordan turene uden for afdelingen sluttede.

Manden sad varetægtsfængslet på grund af et voldsomt overfald 22. april sidste år bag en købmand på Trædrejerporten i Hvidovre.

Her udsatte den 37-årige ifølge anklageskriftet en mand for et så voldsomt overfald, at der er rejst tiltale for grov vold efter særligt skærpende omstændigheder.

Med sin højre hånd, hvorpå han bar en ring, skal han have givet offeret flere knytnæveslag i hovedet.

Det fik det mandlige offer til at miste bevidstheden, men den tiltalte fortsatte med at give manden flere knytnæveslag i ansigtet og gav ham et knæstød på siden af kroppen.

Offeret var i livsfare og fik omfattende brud flere steder og en sammenklappet lunge, lyder det i anklageskriftet.

Da den 37-årige efterfølgende blev anholdt og stillet for en dommer, forklarede han ifølge sn.dk, at han var blevet vred over en bemærkning, som den 59-årige mand var kommet med.

Lidt efter midnat den 29. februar sidste år skal den 37-årige også have overfaldet en anden person i Hvidovre. Ifølge anklagen slog den tiltalte offeret en gang med en økse på halsen, så offeret besvimede.

Anklageren vil kræve den 37-årige idømt anbringelse på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Retssagens sidste dag er på fredag.

