En 22-årig lærervikar på en skole på Sydsjælland er blevet tiltalt for at have voldtaget en af sine elever - en kun 14-årig pige.

Voldtægten fandt ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, sted i pigens hjem.

Ifølge tiltalen blev voldtægten begået tilbage i november 2017, da lærervikaren indfandt på skolepigens bopæl. På det tidspunkt havde den nu 22-årige flere gange fungeret som lærervikar for pigen og hendes klassekammerater på en sydsjællandsk folkeskole.

Ved besøget i skolepigens hjem endte vikaren på hendes værelse, hvor de ifølge anklageskriftet havde samleje til sædafgang i hendes seng.

Efter politiets opfattelse var vikaren udmærket klar over, at pigen kun var 14 år og dermed under den seksuelle lavalder.

Derfor er der blandt andet rejst tiltalen mod vikaren for at have overtrådt straffelovens paragraf 222, der straffer samleje med et barn under 15 år som voldtægt med en strafferamme på op til otte års fængsel.

Ydermere var det seksuelle forhold efter anklagemyndighedens opfattelse også en overtrædelse af straffelovens paragraf 223, der kan udløse indtil fire års fængsel til den person, der har samleje med en person under 18 år, der er betroet den pågældende til eksempelvis undervisning.

Også efter det usædvanlige hjemmebesøg hos pigen var den nu tiltalte flere gange vikar for hende i skolesammenhæng.

Alligevel forsøgte vikaren ifølge anklageskriftet i løbet af foråret 2018 via Snapchat at få pigen til at sende ham nøgenbilleder af sig selv. Derfor er den nu 22-årige også tiltalt for blufærdighedskrænkelse.

Det er uvist, hvordan lærervikaren stiller sig til de alvorlige tiltalepunkter, der ifølge anklagemyndigheden skal udløse fængselsstraf til ham.

Dog tyder det på, at han nægter sig skyldig, da straffesagen er berammet som en domsmandssag ved Retten i Næstved.

Det vil sige, at både spørgsmålet om skyld og eventuel straf skal afgøres af en juridisk dommer og to domsmænd - altså almindelige borgere uden juridisk uddannelse.