I mere end otte timer gennemgik en ung kvinde et sandt mareridt, da hun blev tævet, voldtaget og truet på livet af en ung mand.

Det vil være anklagemyndighedens påstand, når Retten i Roskilde tager hul på domsmandssagen mod den tiltalte mand tirsdag.

Det voldsomme overfald fandt angiveligt sted den 8. juni sidste år, hvor manden, der er beskyttet af navneforbud, ifølge politiet først tvang kvinden til at give ham adgang til en adresse på Sjælland.

Da de to var kommet indenfor, kastede manden angiveligt kvinden til jorden, hvorefter han i første omgang slog og sparkede kvinden talrige gange i ryggen, inden han ifølge politiet trak en pose med snørelukning ned over hovedet på hende.

Af anklageskriftet fremgår det videre, at manden, der er i 20'erne, desuden skulle have taget halsgreb på kvinden, så hun mistede bevidstheden, ligesom han ifølge politiet også pressede hendes hoved ned i en gryde med vand.

I samme ombæring blev kvinden tilsyneladende også truet med en kniv adskillige gange samt tvunget til at kigge på den tiltalte.

Hvis ikke hun gjorde det, ville han skære hendes øjne ud, truede han angiveligt med.

Manden er videre tiltalt for at have holdt kniven mod kvindens hals, mens han udtalte noget i stil med 'så kunne han lige så godt slutte det.'

Ovenstående skulle ifølge politiet have fundet sted i tidsrummet mellem klokken 2 og klokken 6 den pågældende nat.

Men her stoppede det påståede mareridt tilsyneladende ikke.

Fortsatte i bilen

For af anklageskriftet fremgår det videre, at manden i tidsrummet mellem klokken 6 og 10.30 med trusler om tæv berøvede kvindens hendes frihed ved at køre hende til en anden adresse i nærheden, hvor han angiveligt voldtog hende.

Under voldtægten skulle manden desuden have udtalt, at 'hvis hun skreg, og hans mor hørte det, ville han gå ind og stikke hende ned, og bagefter ville han komme ind på værelset og låse døren og give hende, hvad hun skulle have for at have råbt efter hjælp.'

Til sidst sluttede manden ifølge politiet af med at true kvinden med at slå hende ihjel, hvis hun meldte sagen til politiet.

I alt er manden tiltalt for fem forhold om legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, ulovlig tvang, frihedsberøvelse, voldtægt og vidnetrusler.

Ifølge B.T.s oplysninger har kvinden og manden en relation til hinanden, men det er uvist hvilken.

Det vides endnu ikke, hvordan den tiltalte forholder sig til anklageskriftet. Der er afsat to retsdage til domsmandsagen, og der ventes at falde dom sidst i den kommende uge.