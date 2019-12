Et regulært mareridt.

Det er formentlig den bedste beskrivelse af det, som en 29-årig kvinde ifølge Fyns Politi gennemlevede under en romantisk ferie sydpå med sin kæreste i sommer.

Mandag formiddag tog retten i Odense hul på sagen mod den 38-årige mandlige ekskæreste, der ifølge anklageskriftet i sagen er tiltalt for en lang række forhold af både vold, vold af særlig grov karakter, mishandling og trusler begået mod kvinden.

Af det otte sider lange anklageskrift fremgår det, at rædslerne begyndte allerede inden, parret forlod deres hjem på Fyn og drog mod lufthavnen.

Tiltalen Foruden de mange voldsforhold er manden også tiltalt for at have for truet kvinden med at ville slå hende ihjel, hvis hun sagde noget til politiet, eller overfalde hendes svoger og voldtage hendes niece. Hertil er manden tiltalt for en lang række forhold af både tyveri, besiddelse af narkotika og overtrædelse af færdselsloven - i alt 27 forhold.

For på selve afrejsedagen, tidligt om morgenen, skulle manden angiveligt have slået den unge kvinde gentagne gange i ansigtet, så hun fik et blåt øje, samt sparket hende i ryggen.

Men trods overfaldet var manden tilsyneladende alligevel opsat på, at de to skulle få en romantisk tur sammen.

»Efter han har slået mig, siger han så, at jeg skal pakke kufferten igen og blive klar. Så gør jeg det. Jeg tør ikke andet,« forklarede kvinden i retten mandag om sin ekskæreste, der umiddelbart efter det påståede overfald skrev en rørende kærlighedshilsen på sin Facebook-side efterfulgt af et rødt hjerte fra Billund Lufthavn, inden de to fløj til Tyrkiet sammen.

Her tjekkede de ind på et firestjernet hotel, hvor rædslerne ifølge anklagemyndigheden fortsatte.

»Det blev meget voldsomt. Jeg bliver sparket, slået med knytnæve og får lussinger. Han slår mig i ansigtet og på kroppen. Han sviner mig til og siger, jeg skal gå. Men hver gang jeg prøver at gå ud af lejligheden, sparker han mig ned bagfra. Hver gang jeg rejser mig op, sparker han mig ned. Han holder fast i mit hår og knalder mit hoved ind i væggen,« forklarede kvinden, som ikke kunne holde tårerne tilbage.

To dage efter var den tilsyneladende gal igen, da kvinden opdagede, at hendes kæreste havde kontakt til en russisk kvinde på hotellet.

Hun valgte at konfrontere ham med det.

»Så går han amok igen. Knalder mit hoved ind i væggen. Sparker mig i ansigtet og i hovedet. Han river mig i håret, mens jeg ligger på gulvet og prøver at presse mit hoved ned i toilettet. Han låser mig inde på toilettet og slukker lyset,« forklarede kvinden, der blev tvunget med manden ned til poolområdet trods sine åbenlyse fysiske skader.

Som om det ikke er tilstrækkeligt, blev helvede for alvor hedt for kvinden, da de efter en uge kommer hjem fra Tyrkiet.

Tiltalte gik pludselig helt over gevind i kvindens lejlighed.

Med flad hånd, knytnæver og et baseballbat gennembankede manden angiveligt kvinden.

»Han prøver på at kvæle mig med først et bælte og så med et viskestykke. Jeg får det så dårligt, mens han prøver at kvæle mig, men han siger bare, at jeg skal lade være med at spille komedie. Så besvimer jeg,« lød det fra kvinden.

Senere lykkedes det mirakuløst kvinden at slippe ud af lejligheden, hvor hun med hjælp fra en veninde blev kørt til skadestuen på Odense Universitetshospital og behandlet for sine skader.

Den 38-årige mand, der er beskyttet af navneforbud, erkender sig skyldig i dele af anklageskriftet, men ikke i de alvorlige voldstiltaler. Der falder dom i sagen i næste uge.