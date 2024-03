Retten i Esbjerg tager mandag hul på en omfattende sag om overgreb mod helt unge piger.

Da en dengang 23-årig mand i april 2022 blev stillet for en dommer i Esbjerg og varetægtsfængslet i en sag om voldtægt, var sagen bemærkelsesværdig, fordi en ny regel om voldtægt kom i spil. Men siden er sagen eksploderet i omfang.

Hvad der i første omgang så ud til at være voldtægt af en 13-årig pige - og det er jo alvorligt nok i sig selv - drejer det sig nu om stribevis af overgreb i form af voldtægt, forsøg på voldtægt, blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børnepornografisk materiale.

Mandag indleder Retten i Esbjerg behandlingen af sagen mod den i dag 24-årige mand, hvis påståede ugerninger er oprullet i et 25 sider langt anklageskrift, som tæller 27 ofre fordelt på 65 forhold.

Det var en episode i området ved den lille by Gørding i Esbjerg Kommune, som startede det hele. Her voldtog den dengang 23-årige mand en sen aften i april en pige, som på det tidspunkt var 13 år gammel.

Den 1. marts samme år var en ny bestemmelse i voldtægtslovgivningen trådt i kraft. Ifølge den er der tale om voldtægt, når en person på mindst 23 år har samleje med person under 15 år. Uanset om offeret har givet samtykke, om der er tale om vold eller tvang.

Ifølge anklageskriftet i sagen var der imidlertid også tale om tvang, idet han angiveligt truede pigen med at kidnappe hende, hvis hun ikke makkede ret. Ifølge anklageskriftet havde manden udgivet sig for at være en dreng på 16 år.

Andre forhold i anklageskriftet beskriver, hvordan manden i flere andre tilfælde forsøgte - og nogle gange lykkedes med - at få kontakt til helt unge piger via internettet.

Ifølge anklagemyndigheden udgav manden sig for at være en 13-årig dreng over for en pige, som han kommunikerede med via Snapchat. Til pigen skrev han blandt andet: "Husk vi skal ha sex, inden du bliver 13".

Hvis ikke hun gik med til det, ville han gøre skade på sig selv: "Jeg tager livet af mig selv, hvis du ikke kommer i dag", lød det blandt andet.

Anklageskriftet beskriver andre overgreb, blandt andet krænkelser, hvor manden skulle have sendt billeder af sit lem til helt unge piger.

Der er også forhold, som drejer sig om tvang, hvor manden angiveligt har presset piger til at optage seksuelle videoer af sig selv og sende dem til ham. Igen truede han med at skade sig selv, hvis ikke de gjorde, som han beordrede.

Sagen skal behandles over 28 dage i retten. Sagen ventes afsluttet 13. juni.

Anklagemyndigheden har i udgangspunktet lagt op til, at manden skal idømmes en fængselsstraf, men har taget forbehold for at nedlægge påstand om for eksempel tidsubestemt forvaring eller anbringelse.

/ritzau/