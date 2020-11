To mænd på henholdsvis 53 år og 41 år er tiltalt for forsøg på manddrab og medvirken til forsøg på manddrab under en demonstration i Digterparken tidligere i år.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Den 53-årige mand er tiltalt for forsøg på manddrab ved, med en kniv i hånden, at løbe om bag politiets afspærringer og frem mod demonstrationens frontperson, en 38-årig mand, i den hensigt at dræbe ham med knivstik. Dette lykkedes dog ikke, da det blev forhindret af politiet,« oplyser de og tilføjer:

'Den 41-årige mand er tiltalt for medvirken til forsøg på manddrab.'

Manden, som politiet mener, at den to mænd ville dræbe, var lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan.

Han afholdt en demonstration i Digterparken i Aarhus den pågældende dag, men undervejs i demonstrationen lykkedes de den 53-årige at komme om bag politiets fysiske afspærring, mens han havde en kniv i hånden.

'Manden blev råbt an, og politiet affyrede varselsskud. Men manden efterkom ikke politiets ordrer, og en betjent afgav derfor skud mod manden, der blev ramt i benet. Manden blev efterfølgende kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital,' oplyser politiet videre.

Den efterfølgende efterforskning ledte politiet på sporet af den 41-årige mand, som nu er tiltalt for medvirken til drabsforsøget. Begge blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter hændelsen, og de har været varetægtsfængslet siden.

Den 53-årige mand er varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling.

»De to mænd er tiltalt for drabsforsøg, da vi har vurderet, at deres hensigt var at dræbe den forurettede. Det skal retten nu tage stilling til,« siger specialanklager Jesper Rubow.

DUP, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, efterforsker stadig sagen, fordi politiet skød den 53-årige mand.

Derfor kan Østjyllands Politi ikke udtale sig nærmere.

Sagen mod de to mænd er fastsat til at begynde den 4. januar 2021 ved Retten i Aarhus.