Nu starter sagen mod den syvende af 14 formodede syrienkrigere. Forsker mener, at fænomenet er aftagende.

Glostrup. En tidligere underviser hos Det Islamiske Trossamfund i København risikerer nu en dom for at have ladet sig hverve af Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Torsdag indleder Retten i Glostrup sagen mod den 27-årige mand, der både i 2013 og 2014 skal have sluttet sig til den militante gruppe som kæmper.

Den tiltalte var blandt en gruppe formodede syrienkrigere, der i april 2016 blev anholdt i en stor politiaktion på den københavnske vestegn.

Flere af de andre er allerede blevet idømt lange fængselsstraffe, og nu risikerer den unge tyrker altså at ryge samme vej. Hertil kommer anklagemyndighedens mulige krav om udvisning af Danmark for altid.

I forbindelse med fængslingen af den 27-årige erklærede Det Islamiske Trossamfund ellers, at man på ingen måde mente, at den tidligere underviser udgjorde en trussel eller på anden måde var farlig for det danske samfund.

Den unge har tidligere undervist "unge brødre" i islam, men han har ikke været aktiv siden 2012, lød det dog samtidig fra trossamfundet.

Den unge tyrker, der nægter sig skyldig, kan blive den syvende person i Danmark, der inden for relativt kort tid bliver dømt for at have ladet sig hverve af IS. Samtidig er yderligere syv personer enten sigtet eller tiltalt i lignende sager.

Ikke desto mindre tyder meget på, at der er tale om et aftagende fænomen.

Det mener Anja Dalgaard-Nielsen, chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet og terrorforsker ved Stanford University.

- Det er allerede et stykke tid siden, at antallet af udrejste stort set stoppede, fordi det slet og ret er blevet sværere at komme over grænsen fra Tyrkiet. Det skyldes øget kontrol og fokus på fremmedkrigerne, siger hun.

En anden forklaring er, at det efterhånden er blevet mindre attraktivt at slutte sig til Islamisk Stat.

- Gruppen er simpelthen presset i bund. De er trængt ind i et ganske lille område på grænsen mellem Syrien og Irak, siger Anja Dalgaard-Nielsen.

Selv om det naturligvis er en god ting, at færre rejser ud, er faren efter alt at dømme ikke ovre.

- Man kan se, hvad Islamisk Stat selv siger i deres propagandavideoer: Hvis du ikke kan komme herned, så skal du angribe derhjemme, siger forskeren.

Hun henviser desuden til erfaringer fra tidligere konflikter, hvor folk er rejst til og kæmpet med en islamistisk gruppe.

- Her viser forskningen, at én ud af ni hjemvendte fremmedkrigere efterfølgende bliver involveret i terror mod et vestligt mål, siger hun.

Ved Retten i Glostrup er der afsat 11 retsdage til sagen mod den 27-årige tyrker. Dommen ventes i februar.

/ritzau/