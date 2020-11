En lille pige gennemlevede et sandt mareridt, da hun igennem en årrække blev udsat for mishandling, voldtægt og trusler af sin egen far.

Det er anklagemyndighedens påstand i en nævningesag, som i disse uger behandles ved Retten på Frederiksberg.

Han nægter sig skyldig i alle anklager.

Af anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, fremgår det, at manden fra 2008 og frem til 2014 skulle have udsat sin datter for grov vold med karakter af mishandling ved ugentligt at have slået pigen i hovedet med hånden, skubbet hende, hevet hårdt fat i hende samt slået hende med et bælte.

Volden medførte blandt andet, at pigen brækkede armen og fik blå mærker.

Hertil er manden, der har en fortid som chefredaktør, tiltalt for at have voldtaget datteren flere gange ugentligt på tre forskellige adresser. Pigen var under 12 år på gerningstidspunktet.

Samtidig truede manden ifølge anklageskriftet sin datter med, at han ville slå hendes mor og mormor ihjel, hvis hun fortalte noget til politiet.

Til sidst er manden tiltalt for at have været i besiddelse af pornografisk materiale af både sin egen datter samt andre personer under 18 år. I alt har politiet fundet 19 pornografiske fotografier eller film af personer under 18 år på mandens computer.

Sådan kategoriseres overgrebsbilleder med børn Kategori 1: Barnet er alene på billederne, og der er ikke seksuel aktivitet med andre. Billederne har fokus på kønsdelene, og der kan foregå onani eller anden berøring, som har seksuel karakter. Kategori 2: To personer er med på billederne. Det kan være to mindreårige eller en voksen og en mindreårig, der har samleje eller anden seksuel karakter. I denne kategori finder man også billeder, hvor barnet er alene og stikker enten fingre eller anden op i kønsåbningerne. Kategori 3: I denne kategori finder man de grove seksuelle aktiviteter med børn. Det kan eksempelvis være voldtægt, tvang, trusler eller børn i seksuel omgang med dyr. Alle seksuelle overgreb med børn under tre år bliver også placeret i denne kategori. Kilde: Red Barnet.

11 af billederne er af kategori 1, mens otte videofiler er i kategori 2.

I alt er manden tiltalt for fem forhold.

Sagen mod den midaldrende mand bliver behandlet som en nævningesag. Det betyder, at anklager vil gå efter mere end fire års fængsel.

Manden, der i dag har taget navneforandring, er desuden beskyttet af navneforbud. Derfor kan B.T. ikke komme nærmere ind på hans identitet.

Der er afsat ni retsdage til sagen, og der ventes at falde dom sidst i november.