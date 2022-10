Lyt til artiklen

To små, forsvarsløse børn blev en forårsaften i år angiveligt slået. Flere gange. Af deres bedstemor. Dernæst blev de skubbet ud i mørket og efterladt dér, mens de blot var iført nattøj.

Det er i hvert fald, hvad anklagemyndigheden vil forsøge at bevise, når en 60-årig bedstemor på tirsdag indtager anklagebænken ved Retten i Nykøbing Falster – tiltalt for at have udsat sine børnebørn for grov vold og vanrøgt.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra kvindens forsvarer, men det har ikke været muligt. Derfor er det uvist, hvordan hun forholder sig til anklagerne.

Episoden, som sagen drejer sig om, fandt sted omaftenen 15. april i år på en bopæl i Guldborgsund Kommune.

Her blev de to børn fra henholdsvis 2014 og 2017 passet af deres bedstemor, da hun ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået i hænde, udsatte dem begge for grov vold.

I anklageskriftet lyder det, at hun flere gange slog børnene med en lang plastikslange. På mave, ryg, hals og skuldre.

Dernæst blev børnene angiveligt sendt i aprilmørket. Med slag og skub skulle hun have tvunget dem ud af huset og låst døren, så de ikke kunne komme ind igen.

I tiltalen beskrives det, at børnene, der angiveligt var barfodede og kun iført nattøj, både bankede på og råbte for at komme ind igen. Men uden held.

Efter en time blev de fundet nedkølede, bange, trætte og kede af det af en nabo, som tog dem ind, lyder det i anklageskriftet.

Sagen indledes tirsdag og afsluttes 8. november. Der er afsat to retsdage til den.