Mændene har ifølge politiet franarret ældre oplysninger om blandt andet personnumre og koder til NemId.

Gennem ti måneder lykkedes det ifølge politi og anklagemyndighed seks mænd at få adgang til 157 ældres netbank og lænse deres konti for næsten 11 millioner kroner.

Fredag har anklagemyndigheden rejst tiltale for 680 tilfælde af bedrageri.

Det oplyser politiets specialenhed Særlig Efterforskning Øst, SEØ, i en pressemeddelelse.

Bedragerierne foregik ifølge politiet ved, at de tiltalte ringede de ældre op og foregav at de ringede fra banken eller lignende. Derefter overtalte de dem til at oplyse blandt andet personnumre og koder fra NemID-nøglekort.

I 157 tilfælde lykkedes det ifølge tiltalen mændene at skaffe sig adgang til personernes netbank og overføre i alt knap 11 millioner kroner til sig selv.

Bedragerierne er foregået i perioden fra november 2018 til august 2019 og har ramt ældre i flere politikredse.

Sagen har været efterforsket af SEØ siden juli 2019 på baggrund af en henvendelse fra Landsdækkende Center for IT-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK).

15. august anholdt politiet så de seks mænd - fire danske statsborgere og to afghanske statsborgere i alderen 20-24 år. De har siddet varetægtsfængslet siden.

- Der er tale om en meget omfattende og alvorlig sag om databedrageri, som vi sjældent ser i denne størrelsesorden, udtaler senioranklager Rasmus von Stamm i pressemeddelelsen.

- Det er politiet og anklagemyndighedens opfattelse, at bedragerierne er foregået organiseret og systematisk over 10 måneder.

Politiet har flere gange understreget, at man ikke skal give personfølsomme oplysninger eller koder til folk, der ringer op. Banker og myndigheder vil aldrig bede om den slags oplysninger i telefonen.

Sagen kommer for Retten i Lyngby 3. august, og der er afsat 25 retsdage til at behandle den.

/ritzau/