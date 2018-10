Ekspolitikeren Asmaa Abdol-Hamids mand stod ifølge anklageskrift sammen med fire medtiltalte bag et nøje planlagt setup, som kunne berige dem med millioner af skattekroner.

I alt er der ifølge politiets anklage svindlet for 6.362.000 kroner fra Albertslund Kommune.

Det er sket ved, at Asmaa Abdol-Hamids mand som socialrådgiver i Albertslund Kommunes jobcenter 'anviste betalinger for fiktive kursusaktiviteter til de til formålet oprettede virksomheder', som det er formuleret i anklageskriftet.

Altså er pengene, der skulle være gået til opkvalificering af arbejdsløse, gået direkte i lommerne på de medtiltalte, som til lejligheden havde oprettet en række proforma-virksomheder, lyder anklagen.

Blandt andet fik en af de medtiltalte udbetalt mere end 3,2 millioner kroner til sin virksomhed, som på papiret blev styret af en stråmandsdirektør, der også er tiltalt. To andre medtiltalte fik på samme måde udbetalt henholdsvis 2,1 millioner kroner og lige under 1 million kroner til deres virksomheder.

Svindlen er ifølge anklageskriftet foregået mellem 2012 og 2015, og Asmaa Abdol-Hamids mand har ifølge anklageskriftet 'ændret, tilføjet eller slettet oplysninger eller programmer til Elektronisk Databehandling' for at få udbetalt pengene.

Han har med andre ord brugt sin adgang som socialrådgiver til Albertslund Kommunes it-systemer til uretmæssigt at udbetale de mange penge.

Alt har været planlagt, fremgår det af anklageskriftet, eftersom svindlen er foregået 'i forening og efter fælles forudgående aftale'.

I et Facebook-opslag i går beskrev Asmaa Abdol-Hamid, hvordan hun føler sig skuffet og svigtet efter at have opdaget sin mands fortid. Hun mødte ham ifølge opslaget først i 2017.

'Overtrædelserne skete, før vi var en del af hinandens liv, og kom først til mit kendskab, da han blev sigtet. Føler jeg mig skuffet? I den grad. Føler jeg mig svigtet? Utvivlsomt,' skrev hun i går i opslaget på Facebook.

Asmaa Abdol-Hamids mand skulle ifølge en e-mail sendt til Ekstra Bladet angre:

'Jeg angrer oprigtigt og har derfor også lagt op til, at sagen skal køre som en tilståelsessag. Via min advokat samarbejder jeg fuldt ud med politiet og anklagemyndigheden. Jeg er ked af at have svigtet og også bragt både mig selv og Asmaa i sådan en dum og ubehagelig situation,' har han skrevet til Ekstra Bladet.

Sagen har fået stor opmærksomhed på grund af mandens tilknytning til Asmaa Abdol-Hamid. Hun er nemlig et kendt navn i indvandrerdebatten og kom for alvor på alles læber, da hun i 2005 stillede op til Odense Byråd for Enhedslisten og nægtede at give hånd til sine mandlige kolleger.

Debatten om at give hånd blussede endnu en gang op, da hun i 2017 blev ansat som såkaldt brobygger ved Fyns Politi.

Blandt andet har integrationsminister Inger Støjberg (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) slået fast, at de mener, at det er uforeneligt med et job i politiet ikke at give hånd.

Asmaa Abdol-Hamid var i 2007 folketingskandidat for Enhedslisten under stort postyr. Ifølge kritikerne tog hun ikke klart nok afstand til dødsstraf, ligesom hun også var uklar i sit syn på homoseksuelle og islams indflydelse på politik.

Fyns politi har tidligere til B.T. slået fast, at sagen mod hendes mand ikke umiddelbart får indflydelse på hendes ansættelse.

Men sagen påvirker ekspolitikeren:

'Jeg er blevet tvunget til at forholde mig til den del af hans fortid, hvor vi ikke var sammen. Og det er et klassisk eksempel på fortiden, der indhenter fremtiden, for det er ufærdigt og uafsluttet,' skriver hun i et Facebook-opslag og fortsætter:

'På trods af det voldsomme chok, som har slået begge ben væk under mig, er jeg også lettet over, at der bliver ryddet op på retfærdigvis. Derfor bakkede jeg op om en hudløs erkendelse, beklagelse, og at han tager sin straf uden nogen former for forbehold. Uden nogen undskyldninger. Uden et men.'

De svindelsigtede er tiltalt efter straffelovens § 279a, som handler om databedrageri, tillagt en skærpende paragraf, som betyder, at strafferammen er op til otte års fængsel. Alle de tiltalte er af anden oprindelse end dansk.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra den svindelsigtedes advokat, Lone Refshammer.