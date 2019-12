27-årige James Schmidt er tiltalt for at have dræbt tre ældre mennesker med det formål at bruge løs af deres kreditkort.

I to af tilfældene er det lykkedes, ifølge anklageskriftet mod ham. Efter at han ifølge anklageskriftet dræbte 82-årige Eva Hoffmeister og 81-årige Inez Hasselblad, så frarøvede han dem også henholdsvis 29.107 og 94.011 kroner ved at bruge deres kreditkort i et voldsomt forbrug i dagene efter de formodede drab.

Pengene er brugt til indkøb i kiosker, biografer, en stripklub, træk fra hæveautomater, fastfood, taxikørsel og flere andre.

Den mistænkte James Schmidt er tidligere dømt for voldtægt på en mindreårig pige. Han blev i 2011 idømt forvaring, men Højesteret ophævede dommen i 2012. Retten tog hensyn til, at han var meget ung og ikke tidligere straffet.

Anklagemyndigheden mener også, at James Schmidt har forsøgt at finde kreditkort, der tilhørte det andet offer, 80-årige Peter Olsen, men at han opgav, da han ikke kunne finde kortene i lejligheden.

B.T. har genskabt James Schmidts rute rundt i København på de dage, hvor han har misbrugt sine formodede ofres kreditkort. Det har vi gjort ud fra oplysningerne i anklageskriftet. Det er dog kun udvalgte transaktioner, som er med på grafikken.

Vi har udeladt ting som taxakørsel, internethandel, udgifter til AirBnb og flere andre ting, selvom beløbene i nogle tilfælde er ganske store. Vi har derfor indsat det totale beløb, som anklagemyndigheden mener, ofrene er blevet frarøvet.