En tidligere deltager i realityprogrammet Big Brother var tirsdag formiddag for Retten i Hillerød, hvor hun sammen med en tidligere kæreste er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 244 ved have begået vold mod sin nu 14-årige datter.

Ifølge anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi skulle kvinden have begået vold mod datteren over en årrække på seks år fra 2011 til 2017. I den periode skulle hun gentagne gange angiveligt have sparket, revet og slået datteren med både flad og knyttet hånd i ansigtet og andre steder på kroppen.

Desuden er kvinden tiltalt for en aften i august 2017 sammen med en tidligere kæreste og ud fra ”forudgående aftale og fælles forståelse” at have sparket den dengang 13-årige datter i ryggen, mens hun lå i sin seng.

Derudover skulle kvinden og den tidligere kæreste samme aften have taget halsgreb på datteren, mens de holdt hende for munden, så hun ikke kunne trække vejret.

Dagen efter slog kvinden ifølge anklageren datteren med knytnæve i ansigtet igen, hvorefter hun pressede hendes hoved ned mod en gearstang i den bil, som de begge to sad i.

Efterfølgende skulle hun have overtrådt straffelovens paragraf 252 ved at have bragt datterens liv i fare, da hun ifølge anklageren kørte bilen direkte frem mod sin egen datter med en sådan fart, at datteren måtte springe til siden for at undgå at blive påkørt.

Kvinden nægtede sig skyldig i alle forhold og forklarede selv, at hun til tider har været bange for datteren, fordi hun er udadreagerende og flere gange har ”frontet” hende.

Derfor har hun også set sig nødsaget til at ”pacificere” hende.

Hun forklarede videre, at datteren i sin forklaring har overdrevet, og at flere dele af forklaringen altså ikke passede.

Den anden tiltalte nægter sig ligeledes skyldig.

Overtrædelse af straffelovens paragraf 244 kan straffes med bøde eller fængsel på op til tre år, mens overtrædelse af paragraf 252 kan straffes med op til otte års fængsel.