En 22-årig mand sidder på anklagebænken for at have krænket to skolepiger på ni og ti år i en sfo i Valby.

En stribe mødre og fædre har onsdag taget plads i Retten på Frederiksberg for at overvære en sag mod en 22-årig mand, der tidligere har haft sin daglige gang i en sfo.

Manden er tiltalt for at have blufærdighedskrænket to piger, mens han arbejdede som pædagogmedhjælper i institutionen. Overgrebene skete ifølge anklageskriftet i løbet af sommeren sidste år.

I det ene tilfælde krænkede den 22-årige en i dag 9-årig pige, da hun flere gange enten sad ved siden af ham eller på hans skød. Her tog han hendes hånd og lagde den oven på sin penis uden på tøjet, lyder det i tiltalen.

Da pigen fjernede sin hånd, gentog han det flere gange.

En i dag 10-årig pige blev ifølge tiltalen udsat for blufærdighedskrænkelse, da hun blev trukket op på medhjælperens skød, så hun sad med ryggen til ham.

Her holdt han hende fast med sin ene arm om hende, mens han med sin frie hånd tog fat i hendes ene hånd og førte den om bag ryggen. Han placerede herefter pigens hånd på sin penis uden på tøjet.

Hun forsøgte ifølge anklageskriftet at komme væk ved at skubbe til hans arm, men det mislykkedes, da tiltalte holdt hendes hånd fast med et greb om hendes håndled.

De to pigers forklaring bliver i retten afspillet på video for lukkede døre. Det er derfor uvist, hvad de har fortalt om episoderne.

Den 22-årige nægter sig skyldig i alle anklager.

- Jeg har ingen anelse om, hvorfor hun (den ene forurettede, red.) har sagt det. Jeg kunne ikke drømme om at gøre sådan noget, siger han.

Han afviser også, at han ofte sad med børn på skødet.

- Hvis børnene falder og slår sig eller græder, så har jeg dem selvfølgelig siddende på skødet. Børnene er så store, at de som regel sidder for sig selv, forklarer den 22-årige.

Manden stoppede som medhjælper i institutionen i løbet af sommeren 2018. Siden har han arbejdet i en børnehave og på et lager, fortæller han.

Sagen begyndte for alvor at rulle, da flere børn betroede sig til deres forældre eller familie om episoder i sfo'en, der ligger i Valby. Herefter blev socialforvaltningen, institutionen, kommunen og politiet inddraget.

Der er kun rejst tiltale for krænkelse af to af børnene. Flere forældre til børn, hvor der ikke er rejst tiltale, er dog også mødt op i retten.

Dommen ventes at falde senere onsdag.

/ritzau/