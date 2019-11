Med en fukssvans parterede en 69-årig kvinde sin mand, inden hun gravede hans ligdelene ned flere steder.

Det vil være anklagemyndighedens påstand, når retten i Glostrup mandag tager hul på sagen mod kvinden.

Den 69-årige kvinde blev anholdt i november sidste år, hvor hun blev sigtet for drabet på sin egen mand og usømmelig omgang med lig. Siden er sigtelsen for drab frafaldet, og kvinden er alene tiltalt for usømmelig omgang med lig.

Af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at kvinden skulle have parteret manden med en fukssvans og gemt lidgelene i en fryser, inden hun gravede dem ned flere steder rundt om i Herlev i perioden fra 28. maj og frem til 6. november, hvor hun blev anholdt.

Du beskrives som omsorgsfuld over for din mand Anne Berg, retsformand

Da kvinden samme dag blev fremstillet i grundlovsforhør, kom det frem, at manden var dødelig syg.

»Vi har fået at vide, at din mand var terminal syg, og at du beskrives som omsorgsfuld over for din mand,« sagde dommer Anne Berg og afviste at varetægtsfængsle kvinden.

»Jeg varetægtsfængsler dig ikke, hverken på mistanken for drab eller medlidenhedsdrab. Der er helt sikkert begrundet mistanke om usømmelig omgang med lig. Men der er ikke hjemmel og grundlag for en varetægtsfængsling,« sagde hun.

I grundlovsforhøret erkendte kvinden, at hun havde parteret liget af sin mand.

Syg af kræft

B.T. var i dagene efter anholdelsen i kontakt med flere naboer til ægteparret.

De fortalte alle, at den 69-årige kvinde og hendes mand var et sjældent syn på vejen.

»De var lidt nogle spøjse og tilbageholdene typer, og det var mit indtryk, at de havde det ret svært ved at tage vare på sig selv og deres hus. Deres oliefyr har vist ikke virket i mange år, så de har holdt varmen ved hjælp af deres brændeovn,« fortalte en beboer på vejen, der ønskede at være anonym.

En anden forklarede, at kvinden i en længere periode havde taget sig af manden, der var meget syg.

»Manden har været syg af kræft i lang tid, og de fik på et tidspunkt en hospitalsseng hjem.«

»Siden har jeg faktisk ikke set ham, og jeg har da tænkt over, hvad der var sket med ham, men jeg ved, at hun tog sig af ham og plejede ham. På et tidspunkt kom der et skilt op, hvor der stod, at de ikke ville have kommunen på besøg.«

Den 69-årige kvinde og manden har boet på vejen i mere end 30 år, og for godt seks år siden fejrede de to, at de havde være sammen i 25 år. I den forbindelse havde flere beboer på vejen samlet ind til en gave til parret, ligesom flere af dem også var inviteret til festen.

Der er afsat en halv time til retssagen mandag, og det forventes, at den vil blive behandlet som en tilståelsessag.