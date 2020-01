Med de bare næver slog en mand sin ægtefælle gentagne gange i hovedet.

Sådan lyder dele af tiltalen mod manden.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået indsigt i, skulle volden være foregået ad flere omgange i løbet af 2017 og 2018. Han nægter sig skyldig.

Første tilfælde var angiveligt tilbage i januar måned 2017, hvor manden ifølge politiet skubbede ægtefællen således, at hun faldt ned på gulvet og i den forbindelse fik en 'fraktur' på venstre lårbensknogle.

I november 2018 var den gal igen.

Her skulle manden, der er beskyttet af navneforbud, have slået ægtefællen i ansigtet og i baghovedet 1-2 gange, hvilket medførte, at kvinden fik både hudafskrabninger, en hævelse i ansigtet samt flænger på både under- og overlæben og i baghovedet,

Da kvinden en måneds tid efter ifølge politiet blev udsat for vold igen, var det denne gang med flere knytnæveslag på venstre side i ansigtet. Som følge af slagene fik kvinden en blodansamling på venstre kindben og en 2 centimeter lang flænge under venstre kind.

Manden, der er i 50'erne, bestrider ifølge sine profiler på de sociale medier en stilling som overlæge på et dansk hospital. Sagen er for retten tirsdag, og der ventes at falde dom 16. januar.