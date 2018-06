Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk.

Der blev tilsyneladende nikket både skaller og slået med knytnæver, da en 25-årig mor gik amok på to pædagoger ved en børnefødselsdag i april.

En 25-årig kvinde fra Nordsjælland er ved Københavns Byret blevet tiltalt for adskillige overtrædelser af straffelovens paragraf 244, efter hun tilbage i april blev sigtet for vold mod to børnehavepædagoger ved sin egen søns børnefødselsdag i et forsamlingshus i Gilleleje 20. april.

Af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at kvinden er tiltalt for at blandt andet at have tildelt en pædagog fra institutionen Gilbjerg Børnehuse en skalle, således at vedkommende pådrog sig en bule samt misfarvning i venstre side af panden, ligesom hun også skulle have tildelt en anden af institutionens pædagoger enten et slag med en knyttet næve i hovedet eller en skalle.

Nogle børn havde været til fødselsdag, og dem der holdt dagen mente, at det skulle ske på en anden måde, end hvad pædagogerne lige var parat til at lade ske. Ida Maria Høgild, leder af Gilbjerg Børnehuse

Umiddelbart efter episoden blev politiet tilkaldt, og pædagogerne forlod stedet med alle børnene for at vende tilbage til institutionen. Men her stoppede den 25-årige kvindes vrede tilsyneladende ikke. Godt 20 minutter efter de to hændelser troppede kvinden ifølge anklageskriftet op ved institutionen, hvor hun sparkede en dør ind og stjal to mobiltelefoner.

Af den grund er kvinden også tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 291, der omhandler beskadigelse af ting, samt tyveriparagraffen 276.

Det vides ikke, hvad der forårsagede overfaldet på de to pædagoger, men Ida Maria Høgild, der er leder af Gilbjerg Børnehuse, har tidligere udtalt til Netavisen Gribskov, at der var uoverensstemmelser mellem pædagogerne og moderen.

»Nogle børn havde været til fødselsdag, og dem, der holdt dagen, mente, at det skulle ske på en anden måde, end hvad pædagogerne lige var parat til at lade ske,« lød det i den forbindelse.

B.T. har senere forsøgt at få en kommentar fra Ida Maria Høgild uden held.

Flere overtrædelser

At sagen er havnet hos Københavns Politi og ikke hos Nordsjællands Politi, hvor overfaldet på pædagogerne skete, skyldes, at kvinden ifølge anklageskriftet var involveret i yderligere to voldssager i perioden op til børnefødselsdagen.

Første episode fandt sted en måned forinden, 21. marts, hvor kvinden angiveligt skulle have tildelt en anden kvinde to-tre slag med knyttet næve samt revet hende i håret på Fisketorvet i København. Her er kvinden ligeledes tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 244.

I den anden sag skulle kvinden ifølge anklageskriftet havde slået en anden person i hovedet med en tankpistol på en tankstation i Vanløse, således at den forurettede pådrog sig et sår i hovedbunden. Her er kvinden tiltalt for den noget mere alvorlige paragraf 245, fordi der er tale om legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Når den 25-årige kvinde, der er tiltalt for i alt seks forhold, skal for retten i domsmandssagen, vil hun blive mødt af et krav om fængselsstraf, ligesom der vil blive nedlagt påstand om erstatningskrav for den dør, som kvinden ødelagde på institutionen.

Der er endnu ikke sat en dato for retssagen.