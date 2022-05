Sent om aftenen 9. december sidste år mødtes i alt seks personer ved en parkeringsplads, der udviklede sig til et voldsomt overfald med kniv og bat.

Ifølge politiet blev en af personerne udsat for farlig vold af de øvrige personer – og nu bliver sagen indledt ved Retten i Hjørring.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Men det er ikke alle fem medgerningsmænd, der skal for retten. Det er nemlig kun lykkedes politiet at finde frem til tre af de fem, man mener står bag overfaldet. Det bekræfter anklager Mette Høg over for B.T.

»Vi har forsøgt at finde frem til dem alle, men det er desværre ikke lykkedes.«

»Det er ikke usædvanligt, at det ikke lykkedes i alle tilfælde. Men det afholder os ikke fra at tiltale de andre,« lyder det fra anklageren, som tilføjer, man stadig er interesseret i de to resterende.

De tre personer, som politiet mener har begået overfaldet, og som man har fundet, er tiltalt for 'vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde' ved en parkeringsplads i Brovst.

De er henholdsvis 22, 23 og 26 år.

I anklageskriftet står det beskrevet, hvordan de tre personer i forening og efter forudgående aftale har udøvet vold mod en fjerde mand.

Den forurettede skulle være blevet slået flere gange med et bat.

Ifølge politiet udviklede det sig i sådan en grad, at en af de tiltalte trak en kniv og forsøgte at stikke forurettede i maveregionen. Det lykkedes imidlertid for den forurettede at afværge ved at gribe fat i overfaldsmandens hånd.

Efterfølgende blev han til gengæld tildelt et slag i hovedet med battet.

Om de involverede personer kendte hinanden, vil Mette Høg ikke komme nærmere ind på af hensyn til retssagen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra de tiltaltes forsvarer om, hvorvidt de erkender eller nægter sig skyldige. Det har ikke været muligt.

Der er afsat to dage til sagen.

Den første bliver torsdag, og der ventes at falde dom mandag 30. maj.