En sjællandsk fodboldtræner har ifølge anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi krænket to af de unge piger, som han var betroet til træning på et af sin klubs ungdomshold.

Dels ved at krænke pigernes blufærdighed, og for den enes vedkommende også ved at have forsøgt at opnå seksuel kontakt med hende – enten i form af samleje eller andet seksuelt forhold end samleje.

For begge pigers vedkommende er det ifølge tiltalen en skærpende omstændighed, at de var betroet træneren til undervisning som fodboldtræner.

Og på samme måde er det også skærpende, at den ene pige var under 15 år på gerningstidspunktet.

Ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået indsigt i, krænkede fodboldtræneren fra sit hjem den mindreårige piges blufærdighed under en videosamtale, hvor han bad hende tage sin bh af og udføre »frække ting«, mens han masturberede.

På samme måde fik pigen også på et tidspunkt tilsendt et videoklip fra en pornofilm, hvorefter han spurgte, om de ikke skulle prøve at lave det samme som i filmen.

Samme pige blev ifølge anklageskriftet også under en køretur i trænerens bil udsat for mere fysiske tilnærmelser, efter at han angiveligt flere gange forud meget direkte havde tilkendegivet, at han var interesseret i kønslig kontakt med hende.

Den anden fodboldpige synes ifølge anklageskriftets udformning at have været en kende ældre, da fodboldtræneren efter politiets opfattelse også krænkede hendes blufærdighed.

Det skete ved at sende hende billeder af hans bare mave, underbukser og bare lår, ligesom han via Snapchat skrev og spurgte, om hun var til »fræk chat« og om hun ville »skrive frækt«.

Da sagen efter planen skal behandles som en domsmandssag, når den om kort tid skal afgøres ved byretten i Roskilde, tyder det på, at fodboldtræneren nægter sig skyldig i de rejste anklager.

Da de forurettede piger ifølge retsplejeloven har et ubetinget krav på fuldstændig anonymitet i forbindelse med omtale af sagen, nævner B.T. ikke nærmere detaljer af geografisk eller anden karakter, der kan afsløre deres identitet.