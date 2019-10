En tidligere tillidsmand hos DB Cargo er tiltalt ved Retten i Glostrup.

Den 47-årige mand er anklaget for bevisforvanskning efter togulykken på Storebælt ved årsskiftet, hvor otte personer mistede livet da en sættevogn på et godstog rev sig løs og ramte et modkørende passagertog.

Manden skal have overstreget et navn på en kollega fra en liste over de medarbejdere, der havde ansvaret for at tjekke fastspændingen af sættevognene på godstoget. Følg sagen herunder.