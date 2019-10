Godsejer Anne Sophie Iuel fik sig en gedigen overraskelse, da hun besluttede sig for at rydde op i en lade på sit gods Petersgaard på Sydsjælland.

Skjult i to plastiksække på loftet i laden lå en stort arsenal af forskellige sprængstoffer, som var stjålet fra forsvaret.

En af hendes gamle skolekammerater er nu tiltalt i sagen og risikerer flere års fængsel.

»Det var ikke særlig rart. Der var tale om en fredet bygning, hvor jeg selv har boet i otte måneder. Jeg har ikke lyst til at tænke på, om jeg har boet nedenunder, mens det har ligget på loftet,« siger den 39-årige godsejer til B.T.

Det skjulte lager med sprængstof blev opdaget 19. december 2017. Det bestod af 35 stk. 200 grams trotyl-sprænglegemer, 550 gram formbart sprængstof, 55 m sprængsnor, 46 el-detonatorer og 30 stk. el-kanonslag.

Ifølge sprængstofeksperter svarer det samlet til sprængkraften fra omkring 80 håndgranater.

Blandt andet på grund af fingeraftryk på sækkene med sprængstof blev en nu 41-årig mand fra København et halvt år efter fundet anholdt og fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Nykøbing Falster.

Han blev dog løsladt af dommeren og har siden været på fri fod, men er nu blevet tiltalt for at have været i besiddelse af sprængstofferne og have transporteret dem rundt blandt andre mennesker.

Han har ifølge B.T.s oplysninger en militær baggrund og kan formentlig risikere i omegnen af fire års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig, når sagen om en uges tid behandles i retten.

»Vi har en ret god idé om, hvor sprængstofferne stammer fra, men det ønsker jeg ikke at komme nærmere ind på, før sagen kommer for retten,« siger senioranklager Mariam Khalil til B.T.

Ifølge godsejer Anne Sophie Iuel har den nu tiltalte haft sin gang på Petersgaard Gods tæt på Vordingborg, siden han var 16 år.

»Han er vokset op her og har kendt til stedet. Han var ven af huset, og jeg kender ham privat. Jeg kunne efterfølgende godt have spurgt ham, hvor længe det har ligget på loftet, men jeg har ikke haft lyst til at vide det,« siger hun.

»Det eneste, som jeg har spurgt politiet om, er, om det har været farligt for os, så vi var i risiko for at kunne blive sprængt i luften anytime. Det har jeg fået et klart nej til. Så vidt jeg har forstået, kunne det ikke detonere sig selv.«

»Det farlige har været, hvis nogen fandt det og ville noget dårligt med det. En hvilken som helst person kunne gå ind og finde det, så det var heldigt, at det lige netop var os, der fandt det,« tilføjer hun.

»Den pågældende lade er fredet og har været tilknyttet et udlejningshus. Alle mulige har sat ting ind i den lade, så der var meget, der skulle smides ud. Det var svært fremkommeligt. Derfor satte jeg en oprydning i gang, som tog mange måneder.«

Det var en af godsets ansatte, som opdagede sækkene med sprængstof på loftet, og i første omgang ville Anne Sophie Iuel selv have kørt det til politiet i sin egen bil nogle dage senere. Medarbejderen ringede dog straks til politiet, da han godt kunne se, at det nok ikke var klogt at røre for meget ved det selv.

»Jeg fandt først ud af alvoren i situationen, da jeg lidt senere kom kørende ned til laden og så en masse politifolk og bomberyddere fra forsvaret. Det kom meget bag på mig, at der kom så mange personer, og at de var mødt op med så stort et apparat,« tilføjer godsejeren.